Destroza su auto al estrellarse contra transporte de personal en Ramos Arizpe
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Un accidente automovilístico se registró la noche de este lunes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en los carriles con dirección a Ramos Arizpe, a la altura de la planta Stellantis.
De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el conductor de un automóvil deportivo se impactó por alcance contra un autobús de pasajeros mientras ambos circulaban sobre la vialidad.
Tras el percance, cuerpos de auxilio y autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el flujo vehicular en la zona.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas entre los ocupantes de las unidades involucradas, por lo que no fue necesario trasladar a ninguna persona a algún hospital.
El accidente dejó únicamente daños materiales en ambos vehículos, mientras las autoridades realizaron las maniobras correspondientes para retirar las unidades y restablecer la circulación.