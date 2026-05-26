Destroza su auto al estrellarse contra transporte de personal en Ramos Arizpe

Un accidente automovilístico se registró la noche de este lunes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en los carriles con dirección a Ramos Arizpe, a la altura de la planta Stellantis.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el conductor de un automóvil deportivo se impactó por alcance contra un autobús de pasajeros mientras ambos circulaban sobre la vialidad.