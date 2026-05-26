Destroza su auto al estrellarse contra transporte de personal en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Destroza su auto al estrellarse contra transporte de personal en Ramos Arizpe
    El percance dejó únicamente daños materiales tanto en el automóvil deportivo como en el camión, situación que permitió que las labores de atención concluyeran sin mayores complicaciones para los ocupantes. CORTESÍA

Un accidente automovilístico se registró la noche de este lunes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en los carriles con dirección a Ramos Arizpe, a la altura de la planta Stellantis.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el conductor de un automóvil deportivo se impactó por alcance contra un autobús de pasajeros mientras ambos circulaban sobre la vialidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/familia-se-accidenta-en-el-distribuidor-vial-se-dirigian-a-monterrey-NP20940793

Tras el percance, cuerpos de auxilio y autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el flujo vehicular en la zona.

$!Las maniobras para retirar los vehículos involucrados provocaron reducción momentánea en la circulación con dirección a Ramos Arizpe, mientras personal de tránsito realizaba el abanderamiento correspondiente para prevenir riesgos adicionales.
Las maniobras para retirar los vehículos involucrados provocaron reducción momentánea en la circulación con dirección a Ramos Arizpe, mientras personal de tránsito realizaba el abanderamiento correspondiente para prevenir riesgos adicionales. CORTESÍA

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas entre los ocupantes de las unidades involucradas, por lo que no fue necesario trasladar a ninguna persona a algún hospital.

$!A pesar de la magnitud del impacto entre las dos unidades, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos para traslados hospitalarios.
A pesar de la magnitud del impacto entre las dos unidades, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos para traslados hospitalarios. CORTESÍA

El accidente dejó únicamente daños materiales en ambos vehículos, mientras las autoridades realizaron las maniobras correspondientes para retirar las unidades y restablecer la circulación.

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