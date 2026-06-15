Derrapa en pavimento mojado y se estrella contra un árbol al norte de Saltillo
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Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y coordinaron el retiro de la unidad siniestrada, luego de confirmar que el accidente no dejó personas lesionadas
El conductor de una camioneta terminó impactado contra un árbol luego de perder el control debido a las condiciones del pavimento mojado por la lluvia y al exceso de velocidad con el que circulaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Saltillo.
El accidente ocurrió en los carriles con dirección hacia el cruce con el bulevar Eulalio Gutiérrez, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor no logró mantener el control de la unidad al desplazarse sobre la superficie resbaladiza.
Tras desviarse de su trayectoria hacia su lado izquierdo, la camioneta subió al camellón central y avanzó varios metros hasta impactarse contra un árbol, donde finalmente detuvo su marcha tras girar sobre sí misma.
Automovilistas que presenciaron el percance dieron aviso al sistema de emergencias 911, por lo que elementos de seguridad y Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y solicitar el apoyo de una grúa.
A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Los daños fueron únicamente materiales y la unidad fue retirada posteriormente del sitio.