Derrapa en pavimento mojado y se estrella contra un árbol al norte de Saltillo

El conductor de una camioneta terminó impactado contra un árbol luego de perder el control debido a las condiciones del pavimento mojado por la lluvia y al exceso de velocidad con el que circulaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Saltillo.

El accidente ocurrió en los carriles con dirección hacia el cruce con el bulevar Eulalio Gutiérrez, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor no logró mantener el control de la unidad al desplazarse sobre la superficie resbaladiza.