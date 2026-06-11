Derrapan dos jóvenes en motocicleta y resultan lesionados en Saltillo

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Saltillo
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    Derrapan dos jóvenes en motocicleta y resultan lesionados en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a Brayan Alexis y Nicol Maday, quienes presentaban diversos golpes y lesiones derivadas de la caída. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas que provocaron que el conductor perdiera el control de la motocicleta y terminara derrapando sobre la vialidad

Dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta resultaron lesionados luego de sufrir una caída cuando circulaban por el deprimido del periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección hacia la misma vialidad, en la intersección con Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la colonia Valle Dorado, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, los ocupantes, identificados como Brayan Alexis Riojas Salazar, de 22 años, quien iba acompañado de Nicol Maday López, de 19 años, perdieron el control de la motocicleta y derraparon sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó que ambos terminaran con diversos golpes y raspones.

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Automovilistas que transitaban por el sector dieron aviso a los números de emergencia al observar a los jóvenes lesionados sobre la vialidad, por lo que se movilizaron cuerpos de auxilio.

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal acudieron al lugar para colaborar en las labores de auxilio, resguardar la zona y realizar las diligencias correspondientes para esclarecer el percance.
Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal acudieron al lugar para colaborar en las labores de auxilio, resguardar la zona y realizar las diligencias correspondientes para esclarecer el percance. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención prehospitalaria a los afectados, mientras que personal del Cuerpo de Bomberos colaboró en las labores de apoyo y resguardo de la zona para evitar otro percance.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y las circunstancias en que se registró.

$!Tras ser estabilizados en el sitio, ambos jóvenes fueron canalizados a un hospital para recibir una valoración médica más detallada debido a las lesiones sufridas durante el accidente.
Tras ser estabilizados en el sitio, ambos jóvenes fueron canalizados a un hospital para recibir una valoración médica más detallada debido a las lesiones sufridas durante el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Tras ser valorados en el lugar, se informó que los dos jóvenes serían trasladados a un hospital para recibir atención médica, debido a las lesiones que presentaban a consecuencia de la caída.

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