Derrapan dos jóvenes en motocicleta y resultan lesionados en Saltillo

Dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta resultaron lesionados luego de sufrir una caída cuando circulaban por el deprimido del periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección hacia la misma vialidad, en la intersección con Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la colonia Valle Dorado, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, los ocupantes, identificados como Brayan Alexis Riojas Salazar, de 22 años, quien iba acompañado de Nicol Maday López, de 19 años, perdieron el control de la motocicleta y derraparon sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó que ambos terminaran con diversos golpes y raspones.