Saltillo: Cortometrajes nacidos en las aulas llegan a la pantalla universitaria

La exhibición, titulada “Corte y queda”, se llevará a cabo el próximo 16 de junio a las 18:00 horas en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la calle Hidalgo 211, en pleno Centro Histórico de Saltillo.

La Universidad Autónoma de Coahuila abrirá un espacio para que el público conozca el talento cinematográfico que se está gestando en sus talleres de formación artística con la proyección de cuatro cortometrajes realizados por participantes del curso de cinematografía impartido por el realizador Fernando Recio, conocido como “Fercho”.

La actividad, organizada por la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural a través del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, representa la culminación de un proceso formativo que permitió a jóvenes y adultos explorar todas las etapas de la creación audiovisual, desde la construcción de una historia hasta la realización y edición de un producto cinematográfico.

HISTORIAS QUE COBRAN VIDA DETRÁS DE LA CÁMARA

Durante la función se presentarán los cortometrajes “Ofelia”, “Alba en Penumbras”, “Serendipia” y una recreación de la icónica introducción de la serie Friends, proyectos que reflejan el aprendizaje técnico, creativo y narrativo desarrollado por los participantes a lo largo del taller.

Entre las producciones destaca “Ofelia”, filmada en la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, cuya trama sigue a una investigadora que está a punto de concretar un avance médico trascendental. Sin embargo, la aparición de un misterioso hombre herido desencadena una serie de acontecimientos que pondrán en riesgo años de trabajo científico y la obligarán a enfrentar revelaciones capaces de transformar su visión sobre el tiempo, la vida y el sacrificio.

Por su parte, “Alba en Penumbras” presenta la historia de Mara, una niña cautivada por una extraña muñeca exhibida en un recinto cultural. Lo que inicia como una fascinación infantil se convierte en una inquietante experiencia cuando ella y su padre quedan atrapados en una noche marcada por sonidos inexplicables, sombras y presencias que desafían toda lógica.

En “Serendipia”, la narrativa se construye mediante una pantalla dividida que sigue, de manera paralela, las vidas de dos hombres unidos por la soledad. A través de una sola noche, la obra explora emociones como el abandono, la ira, la desesperanza y la búsqueda de sentido, ofreciendo una reflexión sobre la fragilidad humana.

La muestra incluye además una reinterpretación de la secuencia inicial de Friends, ejercicio académico que permitió a los alumnos analizar y recrear una referencia clásica de la cultura audiovisual, adaptándola a un contexto propio mediante técnicas de planeación, grabación y edición.