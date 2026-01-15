Derriba a motociclista y lo envía a un hospital tras quitarle el derecho de paso, en Saltillo

Lesionado resultó un motociclista tras verse involucrado en un accidente vial sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en la colonia Satélite, luego de que un vehículo presuntamente le quitara el derecho de paso, en Saltillo.

El percance se registró cerca de las 07:00 horas de este jueves, cuando Diego Enrique ¨N¨, de 18 años, circulaba a bordo de una motocicleta por el periférico con dirección a la avenida 20 de Noviembre.

