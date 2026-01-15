Derriba a motociclista y lo envía a un hospital tras quitarle el derecho de paso, en Saltillo

Saltillo
/ 15 enero 2026
    Derriba a motociclista y lo envía a un hospital tras quitarle el derecho de paso, en Saltillo
    El choque ocurrió en el cruce del periférico con la avenida de Las Torres, en la colonia Satélite. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El conductor del automóvil fue detenido en el lugar y el caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades

Lesionado resultó un motociclista tras verse involucrado en un accidente vial sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en la colonia Satélite, luego de que un vehículo presuntamente le quitara el derecho de paso, en Saltillo.

El percance se registró cerca de las 07:00 horas de este jueves, cuando Diego Enrique ¨N¨, de 18 años, circulaba a bordo de una motocicleta por el periférico con dirección a la avenida 20 de Noviembre.

$!El automóvil involucrado presentó daños en el ángulo delantero tras el impacto.
El automóvil involucrado presentó daños en el ángulo delantero tras el impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al llegar al cruce con la avenida de Las Torres, el joven se impactó contra el ángulo delantero de un automóvil Nissan Tsuru, que se desplazaba con dirección a la carretera a Torreón y realizó un giro hacia la calle Torre Eiffel sin tomar las precauciones necesarias.

El conductor del vehículo fue identificado como Roberto Carlos ¨N¨, de 31 años, quien presuntamente ignoró la luz roja del semáforo y efectuó una vuelta a la izquierda, lo que habría provocado el choque.

$!Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al joven lesionado en el lugar del percance.
Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al joven lesionado en el lugar del percance. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Testigos del accidente solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al motociclista, quien presentaba lesiones en ambas piernas.

Posteriormente, el joven fue trasladado a un hospital para su valoración médica, mientras que el conductor del automóvil fue detenido por elementos de Tránsito. El caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para las investigaciones correspondientes.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo
choque de moto

Localizaciones


Saltillo

