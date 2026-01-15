Saltillo: rescatan a dos jóvenes tras incendio en vivienda de Portal de Aragón

Dos jóvenes quedaron atrapadas dentro de una casa que se encontraba en llamas la mañana de este jueves en el fraccionamiento Portal de Aragón, lo que generó llamadas al número de emergencias 911, en Saltillo. El siniestro se registró alrededor de las 06:00 horas y fue canalizado al personal de bomberos, quienes acudieron a la Privada San Miguel, donde se reportaba fuego en el interior y personas atrapadas. TE PUEDE INTERESAR: Mujer sale de casa y muere en la vía pública, en Saltillo

Los bomberos llegaron en pocos minutos; al encontrarse el domicilio cerrado, forzaron la puerta principal para ingresar y comenzar a revisar y combatir las llamas. Se informó inicialmente que tres mujeres habitaban el lugar y se encontraban dentro, aparentemente lesionadas. Al ingresar los rescatistas, solo se localizaron a dos: Dulce Karina ¨N¨, de 20 años y originaria de Nueva Rosita, y Brenda ¨N¨, de 23 años, procedente de Múzquiz, quienes residían en el domicilio.

Asustadas por el incendio, se refugiaron en una de las habitaciones. Los rescatistas las auxiliaron a salir a través de un balcón, donde se colocó una escalera para facilitar su evacuación. Oficiales de la Policía Municipal resguardaron a las jóvenes una vez que fueron puestas a salvo, mientras el área permanecía acordonada para permitir las maniobras de los cuerpos de emergencia.