Saltillo: rescatan a dos jóvenes tras incendio en vivienda de Portal de Aragón
Las víctimas fueron evacuadas a tiempo y atendidas por intoxicación; el fuego se originó en la cocina por un cortocircuito
Dos jóvenes quedaron atrapadas dentro de una casa que se encontraba en llamas la mañana de este jueves en el fraccionamiento Portal de Aragón, lo que generó llamadas al número de emergencias 911, en Saltillo.
El siniestro se registró alrededor de las 06:00 horas y fue canalizado al personal de bomberos, quienes acudieron a la Privada San Miguel, donde se reportaba fuego en el interior y personas atrapadas.
Los bomberos llegaron en pocos minutos; al encontrarse el domicilio cerrado, forzaron la puerta principal para ingresar y comenzar a revisar y combatir las llamas.
Se informó inicialmente que tres mujeres habitaban el lugar y se encontraban dentro, aparentemente lesionadas. Al ingresar los rescatistas, solo se localizaron a dos: Dulce Karina ¨N¨, de 20 años y originaria de Nueva Rosita, y Brenda ¨N¨, de 23 años, procedente de Múzquiz, quienes residían en el domicilio.
Asustadas por el incendio, se refugiaron en una de las habitaciones. Los rescatistas las auxiliaron a salir a través de un balcón, donde se colocó una escalera para facilitar su evacuación.
Oficiales de la Policía Municipal resguardaron a las jóvenes una vez que fueron puestas a salvo, mientras el área permanecía acordonada para permitir las maniobras de los cuerpos de emergencia.
Se solicitó el apoyo del personal de la Cruz Roja, que arribó al lugar y valoró a Dulce y Brenda. Ambas presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo, por lo que fueron trasladadas a las instalaciones de la institución para estudios y descartar afectaciones en las vías respiratorias.
Bomberos lograron sofocar el incendio, que aparentemente se originó en un refrigerador ubicado en la cocina debido a un cortocircuito. Los daños se concentraron en esa área, mientras que personal de Protección Civil inspeccionó el inmueble y descartó afectaciones estructurales.