Derriba luminaria tras perder el control sobre pavimento mojado, al norte de Saltillo

Por conducir a exceso de velocidad y con el pavimento mojado, el conductor de una camioneta Dodge RAM perdió el control del volante, lo que ocasionó que la unidad se subiera al camellón central y derribara una luminaria, al norte de Saltillo.

El percance se registró la tarde de este lunes sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, casi en el cruce con el bulevar Moctezuma, en la colonia Residencial San Patricio.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: presunto delincuente se sube a comercio, amenaza con aventarse y es detenido tras ser bajado