Saltillo
/ 29 diciembre 2025
    Derriba luminaria tras perder el control sobre pavimento mojado, al norte de Saltillo
    La camioneta Dodge RAM quedó sobre el camellón central tras derribar una luminaria en el bulevar Eulalio Gutiérrez. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El percance generó afectaciones temporales a la circulación, por lo que agentes viales implementaron medidas preventivas mientras se atendía la situación

Por conducir a exceso de velocidad y con el pavimento mojado, el conductor de una camioneta Dodge RAM perdió el control del volante, lo que ocasionó que la unidad se subiera al camellón central y derribara una luminaria, al norte de Saltillo.

El percance se registró la tarde de este lunes sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, casi en el cruce con el bulevar Moctezuma, en la colonia Residencial San Patricio.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: presunto delincuente se sube a comercio, amenaza con aventarse y es detenido tras ser bajado

$!El impacto provocó tráfico momentáneo en el cruce con el bulevar Moctezuma, en Residencial San Patricio.
El impacto provocó tráfico momentáneo en el cruce con el bulevar Moctezuma, en Residencial San Patricio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, la camioneta quedó detenida sobre el camellón central luego de derribar una luminaria, lo que originó tráfico momentáneo en la circulación de la zona.

Personal de Tránsito Municipal acudió para realizar labores de abanderamiento, con el objetivo de prevenir otro accidente y mantener el flujo vehicular.

$!La luminaria derribada quedó tendida sobre el camellón central tras el accidente.
La luminaria derribada quedó tendida sobre el camellón central tras el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El conductor mencionó que, al ir circulando y cambiar de carril de derecha a izquierda, perdió el control, dio un giro de 180 grados y subió al camellón, derribando la luminaria y quedando encima de la división de carriles.

El operador de la camioneta llamó a la aseguradora para que sea esta quien se encargue de responder por los daños ocasionados al municipio.

Por fortuna, y a pesar de los daños y lo aparatoso del accidente, el conductor resultó ileso, aunque la camioneta sí quedó con daños considerables.

