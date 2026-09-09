Desalojan de albergue a adulto mayor por denuncia de abuso, en Saltillo

Un adulto mayor fue desalojado de un albergue ubicado en la zona centro de Saltillo, luego de ser señalado por un presunto caso de abuso sexual en contra de una mujer que también se encontraba alojada en el lugar.

El incidente ocurrió en el Refugio de los Necesitados, ubicado sobre la calle Múzquiz, donde fue requerida la presencia de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana para tomar conocimiento de lo sucedido.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el hombre, identificado como Francisco Javier N., habría realizado de manera recurrente insinuaciones hacia una de las mujeres albergadas. La situación habría escalado hasta que presuntamente mostró sus partes íntimas frente a la afectada.