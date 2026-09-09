Desalojan de albergue a adulto mayor por denuncia de abuso, en Saltillo

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Saltillo
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    Desalojan de albergue a adulto mayor por denuncia de abuso, en Saltillo
    Autoridades municipales acudieron a atender el hecho.
    Desalojan de albergue a adulto mayor por denuncia de abuso, en Saltillo
    Desalojan de albergue a adulto mayor por denuncia de abuso, en Saltillo

Las autoridades acudieron a tomar conocimiento de los hechos que se fegistraron la mañana de este miércoles

Un adulto mayor fue desalojado de un albergue ubicado en la zona centro de Saltillo, luego de ser señalado por un presunto caso de abuso sexual en contra de una mujer que también se encontraba alojada en el lugar.

El incidente ocurrió en el Refugio de los Necesitados, ubicado sobre la calle Múzquiz, donde fue requerida la presencia de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana para tomar conocimiento de lo sucedido.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el hombre, identificado como Francisco Javier N., habría realizado de manera recurrente insinuaciones hacia una de las mujeres albergadas. La situación habría escalado hasta que presuntamente mostró sus partes íntimas frente a la afectada.

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Según la información proporcionada, los encargados del refugio ya habían dialogado previamente con Francisco Javier sobre el reglamento interno y las consecuencias de incumplirlo; sin embargo, ante el nuevo señalamiento, decidieron dar aviso a las autoridades.

La mujer afectada rindió su declaración ante elementos del Agrupamiento de Unidad de Integración Familiar (UNIF), quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Posteriormente, los encargados del albergue procedieron al desalojo del adulto mayor. En un comunicado, la institución informó que el hombre permanecía en el exterior del inmueble, a bordo de su silla de ruedas.

El albergue también señaló que la decisión se tomó conforme a los protocolos establecidos, con el objetivo de garantizar un ambiente seguro, digno y de respeto para las personas que permanecen en sus instalaciones.

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