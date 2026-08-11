Descarta Cabildo de Saltillo propuesta de renombrar tramo de General Cepeda como ‘Catón’

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    Descarta Cabildo de Saltillo propuesta de renombrar tramo de General Cepeda como ‘Catón’
    La propuesta para cambiar el nombre de un tramo de la calle General Cepeda fue revisada por la comisión edilicia. ARCHIVO

La propuesta para homenajear a Catón con el cambio de nomenclatura de una vialidad será replanteada, luego de descartarse el tramo de la calle General Cepeda

El Cabildo de Saltillo descartó que un tramo de la calle General Cepeda sería renombrado en honor a Armando Fuentes Aguirre “Catón”, luego de que la propuesta fuera aprobada por la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico del Ayuntamiento de Saltillo.

Según informaron miembros del Cabildo, la propuesta de bautizar una calle con el nombre del escritor y periodista saltillense no ha sido descartada, por lo que en un futuro podrían realizarse otras propuestas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/proponen-calle-armando-fuentes-aguirre-caton-en-centro-de-saltillo-renombrarian-tramo-de-general-cepeda-GD22749953

Tal y como se dio a conocer, el expediente fue sometido a votación de dicha comisión el pasado 24 de junio, por lo que se esperaba que fuera presentada ante el Cabildo en la próxima sesión.

La propuesta contemplaba la modificación de la nomenclatura de la vialidad en el tramo comprendido entre las calles Benito Juárez y Félix U. Gómez, donde se encuentra el domicilio de Catón.

En el proceso, los integrantes de la comisión realizaron sesiones ordinarias en las que se expuso y analizó la solicitud, además de efectuar una visita de inspección, estudio y análisis al punto geográfico donde se encuentra la vialidad contemplada en el proyecto.

Hasta el momento no se han definido nuevas opciones; sin embargo, reiteraron desde el municipio que se descarta esta calle.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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