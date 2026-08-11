Proponen calle Armando Fuentes Aguirre ‘Catón’ en Centro de Saltillo; renombrarían tramo de General Cepeda

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Saltillo
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    Proponen calle Armando Fuentes Aguirre ‘Catón’ en Centro de Saltillo; renombrarían tramo de General Cepeda
    El tramo que cambiaría de nombre es el de General Victoriano Cepeda, entre Benito Juárez y Félix U. Gómez. ESPECIAL

El planteamiento fue aprobado en comisiones y se espera que esta semana se vote en el Cabildo de Saltillo

Un tramo de la calle General Victoriano Cepeda, en la Zona Centro de Saltillo, podría cambiar de nombre para llevar el de Armando Fuentes Aguirre “Catón”, luego de que la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico del Ayuntamiento de Saltillo aprobara por unanimidad el dictamen que propone esta modificación, que será evaluada ahora por el Cabildo.

La propuesta contempla modificar la nomenclatura de la vialidad en el tramo comprendido entre las calles Benito Juárez y Félix U. Gómez. El expediente fue presentado por el Consejo de Nomenclatura de Vías, Espacios y Bienes Públicos y Desarrollos Habitacionales del Municipio de Saltillo y posteriormente turnado a la comisión para su estudio, análisis y, en su caso, emisión del dictamen correspondiente.

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De acuerdo con el documento, el expediente fue sometido a votación de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico el 24 de junio de 2026. En el proceso, los integrantes de la comisión realizaron sesiones ordinarias en las que se expuso y analizó la solicitud, además de efectuar una visita de inspección, estudio y análisis al punto geográfico donde se encuentra la vialidad contemplada en el proyecto.

El dictamen refiere que la comisión sesionó el 24 de junio, después de que su presidente emitiera la convocatoria correspondiente el 22 de junio. En esa reunión, realizada en la sala 2 de la Unidad Administrativa de la Presidencia Municipal, se expuso el expediente relacionado con la propuesta de cambio de nomenclatura.

Dentro de los considerandos, el documento señala que las comisiones del Ayuntamiento deben estudiar los asuntos correspondientes a su ramo administrativo, analizarlos y emitir los dictámenes respectivos para someterlos a consideración y aprobación del Ayuntamiento. También establece que, en la formulación, análisis y evaluación de sus dictámenes, los regidores deben observar la normatividad establecida en el Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcciones para el Municipio de Saltillo, así como el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

En cuanto a la solicitud específica, el dictamen establece que el expediente relativo al cambio de nomenclatura cumple con lo establecido por la legislación de la materia y agrupa la documentación requerida, misma que fue comprobada por los integrantes de la comisión.

Con base en ello, la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico aprobó por unanimidad el dictamen. No obstante, la modificación todavía debe completar el procedimiento correspondiente. El propio dictamen establece que la autorización será turnada a la Secretaría del Ayuntamiento para su trámite legal y que posteriormente deberá someterse a consideración y, en su caso, aprobación del H. Cabildo.

El documento fue firmado por Eduardo Morelos Jiménez, presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Dora Alicia de la Garza Villanueva, secretaria suplente; Mario Alberto Mata Quintero, integrante; Irma Yolanda Jiménez Orozco, integrante suplente, y Amal Lizette Esper Serur, integrante.

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Armando Fuentes Aguirre

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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