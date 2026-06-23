Descarta Saltillo ampliar red de semáforos pluviales; priorizará obras hidráulicas

Antonio Nerio, director de Obras Públicas de Saltillo, explicó que el catálogo de puntos críticos permanece sin modificaciones. “No nos ha pasado Protección Civil nuevos puntos”, aclaró el funcionario al referirse a los monitoreos realizados después de las contingencias climáticas.

El Gobierno Municipal de Saltillo descartó la instalación de nuevos semáforos pluviales tras las recientes lluvias registradas en la ciudad. Las autoridades informaron que no se han identificado zonas adicionales de riesgo que ameriten la colocación de estos dispositivos de alerta.

El funcionario puntualizó que la información operativa proviene de las corporaciones que atienden directamente las emergencias en las vialidades. ”Es un tema que tanto Protección Civil, Policía y Bomberos, como primeros respondientes, atienden y nos pasan a nosotros el reporte”, detalló.

Debido a ello, la administración municipal concentrará sus recursos en el desarrollo de infraestructura hidráulica y canalizaciones pluviales, en lugar de ampliar la red de semáforos. ”No tenemos todavía que ampliar lo de los semáforos pluviales. Estamos concentrados en el tema de los pluviales”, precisó.

Entre los proyectos prioritarios para este año destacó las obras de canalización en el sector de Mirasierra. ”Son varios pluviales importantes. En el caso de Mirasierra son cerca de 25 millones de pesos en el tema de la canalización”, especificó Nerio.

Asimismo, señaló que el municipio participa en la obra del Arroyo del Cuatro, en coordinación con los gobiernos estatal y federal. ”Es una obra del Estado con la Federación y el Municipio. Son cerca de 500 millones de pesos”, apuntó.

Añadió que también se contemplan obras en otros sectores, como Brisas, así como infraestructura pluvial asociada a nuevos desarrollos viales. ”Todos estos proyectos benefician enormemente a la población, evitando inundaciones”, concluyó el titular de Obras Públicas.