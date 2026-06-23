Integran a vecinos del sur de Saltillo a comités digitales de seguridad

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    Integran a vecinos del sur de Saltillo a comités digitales de seguridad
    Javier Díaz González recorrió calles de la colonia María de León y dialogó con vecinos sobre acciones de seguridad y prevención. REDES SOCIALES

Durante recorridos casa por casa, autoridades incorporaron a habitantes a grupos vecinales y compartieron contactos directos de los mandos policiales

Con el objetivo de reforzar los esquemas de seguridad y mantener la cercanía con la ciudadanía, el alcalde Javier Díaz González encabezó un operativo de patrullaje pedestre y proximidad social en diversas colonias de la zona suroriente de Saltillo.

”Estuvimos recorriendo varias colonias. Ahí estuvimos en la colonia María de León, donde caminamos y realizamos prácticamente un ‘toca toca’ en las diferentes casas”, explicó Díaz González sobre la dinámica implementada.

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Durante la jornada, los mandos policiales del sector entregaron sus datos de contacto directo e integraron a vecinos que aún no participaban en los comités digitales de seguridad, con el propósito de agilizar la atención ante cualquier reporte.

”El comandante les entregaba su tarjeta para cualquier incidente poder marcarle. A quienes no estaban en los grupos de WhatsApp los incorporamos. Lo más importante es que la misma ciudadanía vea que ahí andamos”, afirmó.

El presidente municipal destacó la respuesta de los habitantes y adelantó que corporaciones estatales, la Fiscalía General del Estado y el Ejército Mexicano han manifestado su interés en sumarse a estas jornadas de vigilancia y proximidad social.

”Me comentó que quiere sumarse el secretario de Seguridad Pública del Estado. El mismo fiscal también quiere participar con nosotros en este tipo de patrullajes. Y la gente del Ejército Mexicano también”, concluyó el edil.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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