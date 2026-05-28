Descartan desabasto de gasolina Magna en Saltillo

Explicó que los casos registrados corresponden principalmente a problemas logísticos relacionados con el transporte y la administración de inventarios en cada estación de servicio.

Luego de que durante el mes de mayo algunas gasolineras de Saltillo reportaran falta de gasolina Magna, Miguel Daintin, ex presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Coahuila, descartó que exista un desabasto en la ciudad.

Daintin también rechazó que el incremento en el precio de la gasolina Premium, que en algunas estaciones alcanza los 30 pesos por litro, haya provocado un aumento en la demanda de gasolina Magna.

Indicó que las afectaciones se han presentado en un número reducido de estaciones y que normalmente se solucionan en pocas horas una vez que llega el combustible.

Aseguró además que actualmente no existe ninguna estación completamente sin gasolina en Saltillo.

El empresario explicó que algunas gasolineras operan con inventarios limitados, por lo que un retraso de algunas horas en la llegada de las pipas puede afectar temporalmente el servicio.