Descartan desabasto de gasolina Magna en Saltillo

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    Descartan desabasto de gasolina Magna en Saltillo
    Aunque algunas estaciones de servicio en Saltillo registraron interrupciones temporales en el suministro de Magna durante mayo, empresarios gasolineros aseguraron que no existe un desabasto generalizado de combustible en la ciudad. HOMERO SÁNCHEZ
Katya González
por Katya González

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El empresario gasolinero, Miguel Dainitin, aseguró que las afectaciones registradas en algunas estaciones responden a retrasos logísticos y no a una falta general de combustible

Luego de que durante el mes de mayo algunas gasolineras de Saltillo reportaran falta de gasolina Magna, Miguel Daintin, ex presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Coahuila, descartó que exista un desabasto en la ciudad.

Explicó que los casos registrados corresponden principalmente a problemas logísticos relacionados con el transporte y la administración de inventarios en cada estación de servicio.

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Daintin también rechazó que el incremento en el precio de la gasolina Premium, que en algunas estaciones alcanza los 30 pesos por litro, haya provocado un aumento en la demanda de gasolina Magna.

Indicó que las afectaciones se han presentado en un número reducido de estaciones y que normalmente se solucionan en pocas horas una vez que llega el combustible.

Aseguró además que actualmente no existe ninguna estación completamente sin gasolina en Saltillo.

El empresario explicó que algunas gasolineras operan con inventarios limitados, por lo que un retraso de algunas horas en la llegada de las pipas puede afectar temporalmente el servicio.

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Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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