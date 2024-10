Descartan desaparición de menores en Saltillo, pero investigan caso de abuso

El pasado martes, se reportó la presunta desaparición de tres hermanos menores de edad en Saltillo: Mauro, Keimmy y Pedro, de seis, ocho y nueve años, respectivamente. Según la denuncia, la madre afirmó que el padre se los había llevado a la fuerza. Sin embargo, tras las investigaciones de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), se concluyó que la madre ejercía violencia contra los menores, motivo por el cual se determinó que debían permanecer bajo el resguardo de su padre.

De acuerdo con las diligencias, Casandra Monserrat y Pedro Israel se encuentran en proceso de separación, y se descubrió que la madre presuntamente maltrataba a los menores, quienes manifestaron su deseo de no vivir con ella.

Ante la denuncia de sustracción, el padre solicitó apoyo a un grupo de asesores legales del despacho STM Abogados, quienes iniciaron el proceso legal en beneficio de los menores. Los niños fueron llevados a las oficinas de la PRONNIF, donde se solicitó la intervención de psicólogos para escuchar sus testimonios.

Pedro, el hermano mayor, expresó: “No queremos estar con mi mamá porque no nos trata bien, nos pega y no nos atiende. Con mi papá estamos mejor, porque mi mamá metió a su amante en la casa y no queremos estar con él”. Por su parte, Keimmy comentó: “Mi mamá nos pega, se la pasa en el celular y no está pendiente de nosotros. Nos deja solos por la noche y nos pone a hacer de comer. Queremos estar con mi papá porque él sí nos atiende”.

Tras estas declaraciones y las investigaciones de la PRONNIF, se determinó que los menores no estaban en riesgo y que no fueron sustraídos. Sin embargo, el padre firmó un convenio de buenos cuidados debido a la omisión de cuidados por parte de la madre.

Con la asesoría legal, se iniciará el proceso para solicitar la custodia por parte del padre, quien actualmente tiene a los menores bajo su resguardo, en un caso que será llevado ante un juez familiar como parte del proceso de separación de los padres.