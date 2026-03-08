Sin freno los fraudes en Coahuila: se abren 6 investigaciones todos los días

Coahuila arrancó 2026 con un incremento en las investigaciones por el delito de fraude, con un promedio de seis casos al día. Torreón es el municipio con mayor incidencia en el año, con la mitad de las investigaciones en la entidad, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La información más reciente, publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señala que en enero de 2026, la FGE inició un total de 213 carpetas de investigación por el delito de fraude.

TE PUEDE INTERESAR: Empiezan precandidatos de Morena en Coahuila con retiro de propaganda; anuncian impugnación contra el IEC

El artículo 291 del Código Penal de Coahuila vigente describe que ocurre fraude cuando: “A quien, por medio del engaño, o aprovechándose del error en que una persona se halla, se haga de alguna cosa ajena, mueble o inmueble, u obtenga un lucro, en beneficio propio o de una tercera persona”.

De acuerdo con el mismo ordenamiento estatal, quien es encontrado culpable del señalado delito, puede enfrentar desde tres días hasta nueve años de prisión, dependiendo del monto al que ascienda el fraude.

Con la cifra global de enero, la entidad promedia 6.8 casos de fraude al día que derivan en el inicio de una investigación. Además, en comparación con enero de un año antes (2025) hubo un incremento de 12.6 por ciento en la incidencia.

Además, con esa estadística, el fraude se coloca como el tercer delito patrimonial con mayor incidencia en Coahuila, al menos durante el primer mes de 2026.

En primer lugar se coloca el delito de daños a la propiedad, por el que las autoridades iniciaron en enero de este año 668 carpetas de investigación; después están los robos, con un total de 397 indagatorias, y finalmente los fraudes con las 213 investigaciones señaladas.

Por otro lado, en el desglose por municipios, Torreón es el que registra la mayor cantidad de investigaciones por fraude, con un total de 107 en enero de este año; después aparece Saltillo, con 27; Monclova, con 19; y Piedras Negras, con 13.

¿Y A NIVEL NACIONAL?

En el mismo periodo (enero de 2026), los datos del SESNSP arrojan que en todo el País se registraron 9 mil 395 investigaciones por fraude, una cifra 6.2 por ciento a las 8 mil 844 indagatorias que se registraron en enero de 2025, un año antes.

La Ciudad de México lidera en carpetas de investigación iniciadas, con un total de mil 778 en el primer mes de 2026, seguida del Estado de México, con mil 511; Jalisco, con 701; Guanajuato, con 478; y Puebla completa el top 5, con 447.