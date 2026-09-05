$!‘Desconéctate para conectar’: Saltillo reunirá a expertos para hablar sobre el uso saludable de las pantallas

En una época en la que celulares, tabletas y computadoras forman parte de prácticamente todos los espacios de la vida cotidiana, Saltillo abrirá un espacio para reflexionar sobre cómo la tecnología está transformando la convivencia dentro de las familias. Bajo el nombre “Desconéctate para conectar”, Familia Unida Saltillo realizará un Diálogo con Expertos en el que especialistas, académicos y creadores de contenido compartirán estrategias para hacer un uso más equilibrado de las herramientas digitales y recuperar espacios de comunicación cara a cara.

El encuentro se realizará el jueves 17 de septiembre, a las 19:30 horas, en Villa Ferré, ubicada en el bulevar Venustiano Carranza 8550, en la colonia Valle Hermoso. La actividad cuenta con la invitación del Gobierno Municipal de Saltillo. La propuesta busca ir más allá de recomendar simplemente reducir el tiempo frente a una pantalla. El objetivo será ofrecer alternativas prácticas para que las familias puedan identificar hábitos digitales poco saludables, establecer límites y generar momentos de convivencia en los que la atención vuelva a estar puesta en las personas y no en los dispositivos. Entre los participantes se encuentra la escritora y excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, además de José Antonio Lozano Diez, presidente de la Universidad Panamericana y del IPADE.

También participarán Jorge Rincón, creador de contenido; Conchalupe Llaguno, coordinadora académica de la Universidad Anáhuac, y Tamara Robles, familióloga. Durante el diálogo se abordarán temas relacionados con la manera de establecer un equilibrio real en el uso de las pantallas, particularmente dentro del hogar. Los especialistas compartirán herramientas para mejorar la comunicación cotidiana y evitar que el consumo digital termine desplazando la convivencia familiar. Otro de los puntos centrales será la necesidad de disminuir el ritmo acelerado de la vida diaria mediante estrategias que permitan una especie de “desintoxicación” de los dispositivos y de la constante exposición a contenidos digitales. La conversación también planteará una revisión de los hábitos de consumo en internet y redes sociales, con la intención de que los asistentes puedan identificar qué tipo de relación mantienen con la tecnología y cómo esta puede repercutir en sus vínculos personales. La organización destacó que el propósito es que las familias salgan del encuentro con herramientas que puedan aplicar en su vida cotidiana, desde establecer momentos libres de dispositivos hasta generar espacios de conversación y presencia plena. Los boletos están disponibles en las instalaciones de Familia Unida Saltillo, ubicadas en la calle Torreón 1960, colonia República Oriente. Para solicitar información sobre el evento, los interesados pueden comunicarse al 844-392-04-62, así como consultar las redes sociales de Familia Unida Saltillo en Facebook e Instagram.