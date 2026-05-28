Despiden a Blanca Edith en ceremonia privada en Saltillo

Este jueves fueron despedidos los restos de Blanca Edith, la niña migrante de tres años que perdió la vida tras ser arrollada por el tren en Saltillo . La despedida se realizó de manera privada en Capillas Las Rosas, ubicadas en la zona centro de la ciudad.

En la ceremonia estuvieron presentes Jocelyn, madre de la menor; personas allegadas a la familia e integrantes de la Casa del Migrante. Posteriormente, los restos fueron trasladados para su cremación, tal como se había informado previamente.

El caso generó atención pública luego de que la menor muriera mientras su madre intentaba cruzar las vías del tren junto a sus tres hijas. Según se informó, una de las ruedas de la carreola donde viajaban las niñas quedó atorada sobre las vías momentos antes del paso del ferrocarril.

Tras los hechos, Jocelyn fue asegurada mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes y posteriormente quedó en libertad. En días recientes, Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo, reiteró que el caso fue catalogado como un accidente.

Asimismo, la Casa del Migrante informó que las otras dos menores permanecen bajo protección y acompañamiento institucional mientras continúan los procedimientos relacionados con el caso. Durante los últimos días, Jocelyn también enfrentó señalamientos y agresiones en redes sociales tras la tragedia.