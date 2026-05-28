Despiden a Blanca Edith en ceremonia privada en Saltillo

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    Despiden a Blanca Edith en ceremonia privada en Saltillo
    El servicio funerario para Blanca Edith fue brindado sin costo durante la despedida realizada este jueves en Saltillo. SERGIO SOTO

La menor migrante, fallecida tras ser arrollada por el tren, fue velada este jueves en una funeraria del centro de la ciudad

Este jueves fueron despedidos los restos de Blanca Edith, la niña migrante de tres años que perdió la vida tras ser arrollada por el tren en Saltillo. La despedida se realizó de manera privada en Capillas Las Rosas, ubicadas en la zona centro de la ciudad.

En la ceremonia estuvieron presentes Jocelyn, madre de la menor; personas allegadas a la familia e integrantes de la Casa del Migrante. Posteriormente, los restos fueron trasladados para su cremación, tal como se había informado previamente.

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El caso generó atención pública luego de que la menor muriera mientras su madre intentaba cruzar las vías del tren junto a sus tres hijas. Según se informó, una de las ruedas de la carreola donde viajaban las niñas quedó atorada sobre las vías momentos antes del paso del ferrocarril.

Tras los hechos, Jocelyn fue asegurada mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes y posteriormente quedó en libertad. En días recientes, Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo, reiteró que el caso fue catalogado como un accidente.

Asimismo, la Casa del Migrante informó que las otras dos menores permanecen bajo protección y acompañamiento institucional mientras continúan los procedimientos relacionados con el caso. Durante los últimos días, Jocelyn también enfrentó señalamientos y agresiones en redes sociales tras la tragedia.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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