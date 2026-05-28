Hombre sufre grave lesión tras caer de su bicicleta en Ramos Arizpe
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El hombre lesionado no portaba documentos personales, situación que complicó su identificación inmediata ante las autoridades correspondientes
Un hombre de entre 27 y 30 años de edad resultó con lesiones de gravedad tras ser localizado tendido sobre la vía pública en el cruce de las calles Justo Sierra y Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia Molinos del Rey, en Ramos Arizpe.
Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar luego de recibir el reporte de una persona atropellada. Una vez en el sitio, encontraron al hombre inconsciente junto a una bicicleta color azul, mientras que testigos señalaron que presuntamente sufrió una caída cuando circulaba por el sector.
Durante la valoración médica se le detectó un traumatismo severo de cráneo, por lo que fue trasladado en estado grave a las instalaciones del Hospital Ixtlero para recibir atención especializada.
Hasta el momento no se cuenta con la identidad del lesionado, debido a que se encontraba solo y no portaba pertenencias ni documentos personales.
El hombre vestía playera azul, short negro corto y tenis negros. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes.