Hombre sufre grave lesión tras caer de su bicicleta en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Hombre sufre grave lesión tras caer de su bicicleta en Ramos Arizpe
    Vecinos del sector solicitaron apoyo al sistema de emergencias al observar al hombre tendido e inconsciente sobre la carpeta asfáltica durante la mañana de este jueves. CORTESÍA

El hombre lesionado no portaba documentos personales, situación que complicó su identificación inmediata ante las autoridades correspondientes

Un hombre de entre 27 y 30 años de edad resultó con lesiones de gravedad tras ser localizado tendido sobre la vía pública en el cruce de las calles Justo Sierra y Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia Molinos del Rey, en Ramos Arizpe.

Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar luego de recibir el reporte de una persona atropellada. Una vez en el sitio, encontraron al hombre inconsciente junto a una bicicleta color azul, mientras que testigos señalaron que presuntamente sufrió una caída cuando circulaba por el sector.

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$!Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe trasladaron en estado grave al lesionado hacia el Hospital Ixtlero, luego de detectar un traumatismo severo de cráneo durante la valoración realizada en el lugar.
Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe trasladaron en estado grave al lesionado hacia el Hospital Ixtlero, luego de detectar un traumatismo severo de cráneo durante la valoración realizada en el lugar. CORTESÍA

Durante la valoración médica se le detectó un traumatismo severo de cráneo, por lo que fue trasladado en estado grave a las instalaciones del Hospital Ixtlero para recibir atención especializada.

Hasta el momento no se cuenta con la identidad del lesionado, debido a que se encontraba solo y no portaba pertenencias ni documentos personales.

El hombre vestía playera azul, short negro corto y tenis negros. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes.

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