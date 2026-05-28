Hombre sufre grave lesión tras caer de su bicicleta en Ramos Arizpe

Un hombre de entre 27 y 30 años de edad resultó con lesiones de gravedad tras ser localizado tendido sobre la vía pública en el cruce de las calles Justo Sierra y Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia Molinos del Rey, en Ramos Arizpe.

Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar luego de recibir el reporte de una persona atropellada. Una vez en el sitio, encontraron al hombre inconsciente junto a una bicicleta color azul, mientras que testigos señalaron que presuntamente sufrió una caída cuando circulaba por el sector.