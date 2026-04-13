Despliegan fuerzas de seguridad en escuelas por regreso a clases en Saltillo

Este lunes, tras el término del periodo vacacional de Semana Santa, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo desplegó un operativo especial de seguridad en distintos planteles educativos del municipio. La estrategia inició a las 6:30 de la mañana en escuelas secundarias y posteriormente se extendió a primarias y jardines de niños, con el objetivo de garantizar un ingreso seguro para la comunidad estudiantil.

Por su parte, la Unidad de Justicia Cívica visitó el Colegio San José, mientras que el Grupo de Reacción Sureste se desplegó en el Instituto Vivir y la escuela Otilio González, donde también realizaron labores de apoyo vial y proximidad social con la comunidad escolar. Finalmente, el comisionado de Seguridad exhortó a la ciudadanía a salir con tiempo de sus hogares, respetar los señalamientos de tránsito, utilizar el cinturón de seguridad, supervisar su uso en todos los ocupantes del vehículo y conducir con cortesía para proteger a peatones y automovilistas.

Elementos de las distintas áreas especializadas de la corporación brindaron apoyo vial en el exterior de los planteles durante la hora de entrada, además de establecer acercamiento con docentes, padres y madres de familia, así como con los estudiantes. “Para el alcalde Javier Díaz González la seguridad es la prioridad de prioridades; por ello realizamos este operativo, en el que participan elementos de todas las áreas especializadas de la Comisaría, con el objetivo de brindar un ambiente seguro”, señaló el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix. Como parte del operativo, en la escuela primaria Emilia Hilario Valerio, los elementos mantuvieron vigilancia en la zona mediante las cámaras de la Unidad Móvil del Centro de Control y Comando (C2), además de apoyar la vialidad en el exterior del plantel. De igual forma, policías, agentes de Tránsito y personal de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, en coordinación con elementos caninos, acudieron a la escuela primaria Coahuila.

Por su parte, la Unidad de Justicia Cívica visitó el Colegio San José, mientras que el Grupo de Reacción Sureste se desplegó en el Instituto Vivir y la escuela Otilio González, donde también realizaron labores de apoyo vial y proximidad social con la comunidad escolar. Finalmente, el comisionado de Seguridad exhortó a la ciudadanía a salir con tiempo de sus hogares, respetar los señalamientos de tránsito, utilizar el cinturón de seguridad, supervisar su uso en todos los ocupantes del vehículo y conducir con cortesía para proteger a peatones y automovilistas.

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