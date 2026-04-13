Despliegan fuerzas de seguridad en escuelas por regreso a clases en Saltillo

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Saltillo
/ 13 abril 2026
    Despliegan fuerzas de seguridad en escuelas por regreso a clases en Saltillo
    El operativo busca garantizar un entorno seguro para la comunidad escolar. CORTESÍA

El operativo inició desde las 6:30 de la mañana

Este lunes, tras el término del periodo vacacional de Semana Santa, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo desplegó un operativo especial de seguridad en distintos planteles educativos del municipio.

La estrategia inició a las 6:30 de la mañana en escuelas secundarias y posteriormente se extendió a primarias y jardines de niños, con el objetivo de garantizar un ingreso seguro para la comunidad estudiantil.

$!Elementos de seguridad brindaron apoyo vial en el ingreso a los planteles.
Elementos de seguridad brindaron apoyo vial en el ingreso a los planteles. CORTESÍA

Por su parte, la Unidad de Justicia Cívica visitó el Colegio San José, mientras que el Grupo de Reacción Sureste se desplegó en el Instituto Vivir y la escuela Otilio González, donde también realizaron labores de apoyo vial y proximidad social con la comunidad escolar.

Finalmente, el comisionado de Seguridad exhortó a la ciudadanía a salir con tiempo de sus hogares, respetar los señalamientos de tránsito, utilizar el cinturón de seguridad, supervisar su uso en todos los ocupantes del vehículo y conducir con cortesía para proteger a peatones y automovilistas.

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Elementos de las distintas áreas especializadas de la corporación brindaron apoyo vial en el exterior de los planteles durante la hora de entrada, además de establecer acercamiento con docentes, padres y madres de familia, así como con los estudiantes.

“Para el alcalde Javier Díaz González la seguridad es la prioridad de prioridades; por ello realizamos este operativo, en el que participan elementos de todas las áreas especializadas de la Comisaría, con el objetivo de brindar un ambiente seguro”, señaló el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix.

Como parte del operativo, en la escuela primaria Emilia Hilario Valerio, los elementos mantuvieron vigilancia en la zona mediante las cámaras de la Unidad Móvil del Centro de Control y Comando (C2), además de apoyar la vialidad en el exterior del plantel.

De igual forma, policías, agentes de Tránsito y personal de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, en coordinación con elementos caninos, acudieron a la escuela primaria Coahuila.

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Por su parte, la Unidad de Justicia Cívica visitó el Colegio San José, mientras que el Grupo de Reacción Sureste se desplegó en el Instituto Vivir y la escuela Otilio González, donde también realizaron labores de apoyo vial y proximidad social con la comunidad escolar.

Finalmente, el comisionado de Seguridad exhortó a la ciudadanía a salir con tiempo de sus hogares, respetar los señalamientos de tránsito, utilizar el cinturón de seguridad, supervisar su uso en todos los ocupantes del vehículo y conducir con cortesía para proteger a peatones y automovilistas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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