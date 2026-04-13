Detienen a cinco personas en Saltillo tras operativos del C2 (video)

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Saltillo
/ 13 abril 2026
    Detienen a cinco personas en Saltillo tras operativos del C2 (video)
    Elementos de la Policía Municipal aseguraron a un hombre cuando manipulaba cableado en el paso peatonal del distribuidor vial Venustiano Carranza, donde posteriormente intentó huir con un arma blanca en mano. CORTESÍA

La vigilancia mediante cámaras permitió detectar en tiempo real distintos hechos relacionados con posibles delitos patrimoniales

Cinco personas fueron detenidas en distintos puntos de Saltillo luego de ser detectadas mediante el sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2), tras presuntos hechos delictivos registrados en la capital del estado.

En el primer incidente, un hombre fue observado en tiempo real mientras realizaba maniobras en el paso peatonal del distribuidor vial Venustiano Carranza. Las cámaras detectaron que junto a él se encontraban tramos de cable sobre el suelo, lo que activó el protocolo de alerta y la intervención de la Policía Municipal. Al percatarse de la presencia de los oficiales, el individuo intentó huir corriendo y portaba un arma blanca; sin embargo, fue asegurado metros adelante. El detenido fue identificado como Luis Evaristo “N”.

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En el lugar de los hechos, los elementos aseguraron diversas herramientas de corte, aproximadamente 15 kilogramos de cable y el arma blanca que portaba el implicado al momento de su aseguramiento.

En un segundo evento, personal del C2 detectó a dos personas que arribaron en bicicletas al exterior de la Ciudad Deportiva, específicamente en el área de estanquillos. Las cámaras captaron cuando uno de ellos sacó una herramienta tipo pinzas de su mochila y comenzó a manipular uno de los establecimientos, para posteriormente retirarse junto a su acompañante. Con base en esta observación, se desplegó un operativo en la zona que permitió la detención de ambos individuos, identificados como Ángel Alejandro “N”, de 23 años, y Alexis Adonae “N”, de 31. Durante la revisión les fueron aseguradas pinzas y un arma blanca.

En un tercer hecho, elementos de la Policía Municipal que realizaban recorridos de vigilancia en la Zona Centro observaron a dos hombres que arrastraban una motocicleta. Al ser entrevistados, ninguno pudo acreditar la propiedad del vehículo. Al verificar el número de serie, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo. En ese momento, uno de los implicados huyó del lugar, mientras que el seguimiento mediante cámaras del C2 y del C4 estatal permitió ubicarlo y detenerlo más adelante. El detenido fue identificado como Reynaldo Francisco “N”, de 24 años, junto con un menor de edad involucrado en los hechos.

Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de las carpetas de investigación y el deslinde de responsabilidades.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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