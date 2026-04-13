Saltillo: conductora se pasa el rojo y choca contra Tereso Medina; deja dos lesionados

Un accidente registrado la mañana de este lunes, en Saltillo, tuvo como saldo dos personas lesionadas y daños materiales cuantiosos, así como el involucramiento del líder nacional de la CTM, Tereso Medina. El líder circulaba a bordo de su camioneta Jeep Rubicon, sobre el bulevar José Musa de León con dirección a Nazario Ortiz Garza, según testigos, con su luz en verde en el cruce con José María Rodríguez.

En los carriles contrarios circulaba un vehículo Nissan Sentra, con placas de circulación del estado de Sonora, el cual era conducido por Carmen Soledad ¨N¨, de 34 años. La mujer se dirigía a la clínica que se encuentra en la zona para llevar a un amigo que presentaba lesiones, por lo que, debido a la premura de lo que estaba por realizar, se pasó la luz en rojo de la flecha.

Esto ocasionó que le quitara el derecho de paso al líder sindical Tereso Medina Ramírez, de 66 años, quien no pudo esquivar el impacto y chocó contra el vehículo, y al sentirse mal dejó a un trabajador a cargo del auto mientras él era trasladado a atención médica. Asimismo, al no solicitarse ambulancia debido a que los involucrados estaban conscientes y solo presentaban golpes, fueron trasladados en otro vehículo a un hospital, ya que las aseguradoras serían las encargadas de llegar a un convenio por los daños y lesiones derivados del accidente.