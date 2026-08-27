Destaca Marimar Treviño avances en derechos y oportunidades para jóvenes de Coahuila

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Saltillo
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    Destaca Marimar Treviño avances en derechos y oportunidades para jóvenes de Coahuila
    La diputada Marimar Treviño habló sobre el respaldo institucional a las juventudes en Coahuila. MANUEL RODRÍGUEZ

Coahuila fortalece acciones para proteger los derechos de las juventudes y ampliar sus oportunidades en educación, emprendimiento, cultura y deporte

La garantía de los derechos de la juventud y el acceso a programas que impulsen su desarrollo se han posicionado como un eje prioritario en el estado de Coahuila. A través de iniciativas de capacitación, vinculación y reconocimientos, se busca proteger las oportunidades de las nuevas generaciones en todos los ámbitos.

Desde el Congreso del Estado, la presidenta de la Comisión de Juventud y Niñez, Marimar Treviño, destacó la importancia de asegurar que los jóvenes cuenten con garantías y apoyos institucionales. “Sabemos que existen diferentes programas que están ofreciéndose por parte del gobernador”, declaró la legisladora.

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Treviño enfatizó que el impulso estatal cubre necesidades clave, como el acceso a la educación internacional para quienes carecen de medios suficientes. “Muchas veces existe el talento, pero no todas las ocasiones existen las posibilidades económicas para hacerlo y, pues bueno, qué padre que se está apoyando de esta manera”, señaló.

En ese marco, la diputada subrayó el compromiso del Poder Legislativo para respaldar la protección de sus derechos. “Continuar reiterando todo el esfuerzo por parte del Congreso del Estado para seguir apoyando a las juventudes desde mi parte de la Comisión de Juventud y Niñez”, aseguró.

Asimismo, la legisladora se refirió a las acciones que destacan la labor juvenil en la sociedad. “Es por eso que estamos el día de hoy a punto de empezar este evento padrísimo que organiza el gobernador para reconocer este talento, no solamente intelectual, sino también en cuestiones de emprendimiento, en cuestiones culturales, en cuestiones deportivas”, expresó.

La representante parlamentaria precisó que la atención a este sector debe ser integral. “Los jóvenes somos, agregando a esa pregunta que me dijiste, transversales”, explicó, al señalar que sus necesidades e impacto aplican en múltiples áreas sociales y productivas.

Al recordar su propia experiencia al recibir dicho galardón en 2019, remarcó la relevancia de estos incentivos. “Es un incentivo a que quieras seguir realizando diferentes cosas”, manifestó, añadiendo que “los chavos que son reconocidos aquí siempre son punto de referencia dentro de sus espacios”.

La participación activa y la defensa de los derechos políticos de las juventudes también mostraron avances significativos. “En las elecciones pasadas que hubo para diputados hubo un incremento del 33 por ciento de la participación de los jóvenes en comparación con las elecciones de diputación de 2020”, detalló.

Finalmente, reafirmó la importancia del involucramiento ciudadano de este sector. “El presente y el futuro es el de los jóvenes, y pues muchas felicidades a todos los galardonados y también a todos los que participaron, porque el participar significa que ya están haciendo algo”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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