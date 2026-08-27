Convocan a nueva marcha en defensa del Cañón de Fernández y el agua en La Laguna

LERDO, DGO.- Colectivos y ciudadanos de La Laguna convocaron a una nueva marcha en defensa del Cañón de Fernández y su acuífero, programada para el próximo domingo 6 de septiembre, en medio de las movilizaciones que durante los últimos meses han mantenido por la protección ambiental de este espacio. La convocatoria fue difundida en redes sociales por La Laguna Sin Amoniaco, en una publicación compartida junto con otros perfiles vinculados a causas ambientales, entre ellos Defensa del Bosque Las Auras, El Canto al Agua y Migala Laguna.

De acuerdo con la información difundida, la movilización comenzará a las 17:00 horas en la Torre Eiffel de Gómez Palacio y avanzará hasta la Presidencia Municipal de Lerdo. “¡Salvemos nuestro acuífero!” y “El agua no se vende, se cuida y se defiende” son algunas de las consignas incluidas en la convocatoria, en la que sus promotores señalaron que se tratará de una manifestación pacífica. Al concluir el recorrido también están previstas actividades de arte y rap, mientras que los convocantes llamaron a la comunidad lagunera a participar y difundir la movilización. SE MANTIENE MOVILIZACIÓN CIUDADANA POR EL CAÑÓN La nueva convocatoria ocurre poco más de dos meses después de una manifestación realizada el 14 de junio en Lerdo, cuando alrededor de 300 personas salieron a las calles para expresar su rechazo al proyecto de la planta de fertilizantes Fermachem.

Durante aquella protesta, los participantes advirtieron sobre posibles riesgos ambientales para el Cañón de Fernández y los recursos hídricos de la región, además de exigir una consulta ciudadana y la cancelación del proyecto. Entre las preocupaciones planteadas entonces se encontraba el posible uso de agua proveniente de pozos o ríos y la utilización de amoniaco dentro del proceso industrial. Las autoridades locales, en contraste, aseguraron que la planta produciría urea como fertilizante y que el agua utilizada provendría de agua tratada o aguas grises. La defensa ciudadana ocurre alrededor de un espacio al que distintas organizaciones, especialistas e instituciones han atribuido relevancia para el equilibrio ambiental y la disponibilidad de agua en La Laguna. En 2019, Gladys Aguirre Balza, integrante de ProDefensa del Nazas, señalaba a VANGUARDIA que el Parque Estatal Cañón de Fernández comprende alrededor de 17 mil hectáreas y destacaba su importancia como área de recarga del acuífero de la Comarca Lagunera.

La relevancia del sitio también ha motivado proyectos de conservación. En 2024, el Fondo de Agua de La Laguna anunció iniciativas para recuperar y conservar su funcionalidad ecológica, entre ellas acciones de turismo de bajo impacto, monitoreo comunitario de aves y evaluación de especies invasoras. Para 2025, la misma organización destacó al Cañón como una de las zonas de infiltración relevantes para la recarga de acuíferos, la calidad del agua y la biodiversidad de La Laguna, al presentar nuevos proyectos científicos y comunitarios para su conservación. CONVOCATORIA RECIBE MUESTRAS DE APOYO La publicación de la nueva marcha comenzó a generar muestras de respaldo entre usuarios de redes sociales, algunos de los cuales llamaron a ampliar la participación y difundir la convocatoria. “Que se muestre la comunidad lagunera, agrupémonos y tengamos participación”, escribió una usuaria, mientras otros comentarios señalaron “Nuestros árboles y animalitos primero” y “Mucho ánimo, todo el apoyo, estamos con ustedes”.

También hubo usuarios que indicaron haber compartido la convocatoria y otros utilizaron las etiquetas #AquíTampoco y #FueraFermachem, vinculadas a la oposición ciudadana al proyecto. La marcha está programada para el domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas, con salida desde la Torre Eiffel de Gómez Palacio y destino en la Presidencia Municipal de Lerdo.