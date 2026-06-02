$!Destaca saltillense Onésimo Flores Dewey en las 500 empresas más importantes de México

El coahuilense Onésimo Flores Dewey fue destacado en la lista de las 500 empresas más importantes de México, que publicó la revista Expansión en su edición de junio. Su labor al frente de la vicepresidencia de Operaciones de Mota-Engil México fue resaltada por la revista ante la presencia de la empresa en grandes obras de infraestructura ferroviaria en el país.

La firma de origen portugués ha acumulado cerca de 400 kilómetros en proyectos como el Tren Maya, el monorriel de Monterrey y las líneas 3 y 4 del Metro de Guadalajara.

Flores Dewey destacó que se han enfrentado a retos de proveeduría en México, a diferencia de las facilidades que encuentran en proyectos ya realizados en Europa o Asia. Las alianzas estratégicas y el desarrollo de todo lo que sea internamente posible fueron los dos ejes que Flores destacó como filosofía operativa de Mota-Engil. “La filosofía de Mota es aprender, dominar, hacerlo bien para ejecutarlo nosotros”, dijo para Expansión. Flores Dewey consideró en la entrevista que los cambios políticos terminan encareciendo las obras de infraestructura en el país. Expuso que cada cambio de administración interrumpe el desarrollo de proyectos durante periodos que pueden extenderse dos años o más.

“Hay muy pocos proyectos que están listos para arrancar al inicio de una administración”, dijo para la revista. En la publicación también expuso que la adjudicación de proyectos de infraestructura -no solamente ferroviarios- incrementó los ingresos de Mota-Engil en un 872 por ciento en los últimos 10 años. Flores Dewey es originario de Saltillo, doctor en planeación urbana por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y maestro en Políticas Públicas por la Harvard University.

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