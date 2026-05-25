Familia se accidenta en el distribuidor vial; se dirigían a Monterrey

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Saltillo
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    Familia se accidenta en el distribuidor vial; se dirigían a Monterrey
    Paramédicos acudieron al lugar para auxiliar a los afectados.

Regresaban de unas vacaciones en la playa y se dirigían de regreso a Monterrey

Una joven y siete integrantes de su familia tuvieron un desafortunado regreso de vacaciones luego de chocar el automóvil en el que viajaban contra un muro del distribuidor vial Venustiano Carranza.

La afectada, Cinthya N., fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y no requirió traslado a un centro médico. La mujer y sus familiares únicamente presentaron una crisis nerviosa tras el accidente, luego de regresar de la playa con destino a Monterrey.

Al tomar el paso deprimido que conecta el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, al norte, con el bulevar Venustiano Carranza, la conductora no disminuyó la velocidad.

Al pasar por una curva sinuosa, perdió el control del vehículo y primero impactó contra una valla de protección ubicada a su costado derecho. El fuerte golpe proyectó el automóvil hacia el muro del lado oriente, donde el Jetta Volkswagen gris que conducía terminó impactándose de frente.

El accidente obligó a las autoridades municipales a cerrar la circulación durante aproximadamente 45 minutos.

Debido a que no se reportaron personas lesionadas de gravedad ni ingresos hospitalarios, las autoridades procedieron al aseguramiento del vehículo y su traslado a un corralón municipal.

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