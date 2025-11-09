Destroza su camioneta al impactarse contra ballena vehicular en Saltillo; conductor abandona el lugar
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente provocó cierre temporal de dos carriles y afectaciones en la circulación, mientras las autoridades realizaban los trabajos de limpieza y retiro del vehículo
Una camioneta quedó completamente destruida y abandonada después de que su conductor provocara un accidente en la colonia Zaragoza y huyera del lugar, en Saltillo.
Según los informes de la policía, el conductor de la Chevrolet se dirigía hacia el oeste por el bulevar Fundadores cuando fue impactado por otro vehículo, que se dio a la fuga tras el choque.
TE PUEDE INTERESAR: Prende fuego a la casa de su pareja tras discusión, en Saltillo
El conductor perdió el control del vehículo y chocó contra un muro de concreto, dañando dos estructuras y bloqueando los carriles que van hacia el este.
Después de detenerse y quedar en sentido contrario, el conductor abandonó la camioneta y huyó para evitar responsabilidades.
Testigos del accidente llamaron al 911 a las 00:10 horas para reportar el incidente. La policía cerró dos carriles de circulación mientras se realizaban los trabajos de limpieza y se retiraba la camioneta, lo que provocó un cierre vial de al menos dos horas.