Destroza su camioneta al impactarse contra ballena vehicular en Saltillo; conductor abandona el lugar

Una camioneta quedó completamente destruida y abandonada después de que su conductor provocara un accidente en la colonia Zaragoza y huyera del lugar, en Saltillo.

Según los informes de la policía, el conductor de la Chevrolet se dirigía hacia el oeste por el bulevar Fundadores cuando fue impactado por otro vehículo, que se dio a la fuga tras el choque.

