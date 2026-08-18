Determinan causa de muerte de Yulissa Lizeth, joven que murió tras hacerse uñas en Saltillo

Un infarto agudo al miocardio fue la causa de muerte de Yulissa Lizeth, joven de 19 años que falleció de manera repentina el pasado 8 de agosto, después de salir de un negocio a donde acudió a realizarse un servicio de uñas postizas, en la colonia Jardines Coloniales de Saltillo. La necropsia practicada al cuerpo confirmó el origen médico del fallecimiento, luego de que inicialmente se desconocieran las circunstancias que provocaron el deceso. De acuerdo con los testimonios recabados, la joven terminó su cita y salió del domicilio aparentemente sin presentar complicaciones.

Sin embargo, mientras caminaba por la vía pública, avanzó apenas algunos metros antes de desvanecerse y caer sobre el pavimento. La situación generó alarma entre las personas que se encontraban en el sector, quienes solicitaron de inmediato la presencia de los servicios de emergencia. Elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron inicialmente al lugar y posteriormente solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Los socorristas realizaron una valoración, pero confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales. Debido a que el fallecimiento ocurrió de manera repentina y en ese momento no se conocía qué había provocado la muerte de la joven, personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales tomó conocimiento del caso y comenzó con las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicaron los estudios necesarios para establecer con precisión la causa del fallecimiento. Los resultados de la necropsia determinaron finalmente que Yulissa Lizeth sufrió un infarto agudo al miocardio. La edad de Yulissa, de apenas 19 años, generó especial atención alrededor del caso, debido a que los infartos son más frecuentes conforme aumenta la edad.

¿COMO SOBREVIENE UN INFARTO? Un infarto ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una parte del corazón. Identificar las señales a tiempo y actuar de inmediato salva vidas. SÍNTOMAS Dolor opresivo en el pecho: Sensación de peso, presión o apretón en el centro o lado izquierdo del tórax. Irradiación del dolor: El malestar se extiende hacia el brazo izquierdo, mandíbula, cuello, espalda o estómago. Dificultad para respirar: Falta de aire súbita, incluso en reposo. Sudoración fría y mareo: Sudor excesivo sin causa física aparente, acompañado de mareo o desmayo. Náuseas o acidez: Malestar estomacal intenso (más común en mujeres y personas con diabetes). ¿PUEDE AFECTAR A JÓVENES? Aunque solía ser un padecimiento asociado a la edad avanzada, los infartos en menores de 40 años han aumentado debido a factores genéticos y de estilo de vida: Consumo de sustancias: El uso de cocaína, metanfetaminas o vapeadores provoca espasmos severos en las arterias coronarias (vasospasmo), bloqueando el flujo de sangre de forma repentina. Tabaquismo e hipercolesterolemia familiar: Fumar acelera la acumulación de placa en las arterias. Además, la predisposición genética a tener colesterol muy alto genera placas inestables a edades tempranas. Sedentarismo, obesidad y diabetes tipo 2: El estilo de vida actual ha incrementado los casos de hipertensión y resistencia a la insulina desde la juventud. Estrés crónico y falta de sueño: Elevan constantemente la presión arterial y generan inflamación vascular. Acondicionamiento extremo sin control: Un esfuerzo físico de muy alta intensidad sin preparación previa puede romper una placa de ateroma preexistente. Ante cualquier sospecha de infarto: Acude inmediatamente a urgencias o llama a los servicios de emergencia de tu localidad. No intentes manejar tú mismo.