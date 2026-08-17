Rescatan a perrita presuntamente atacada con un machete en colonia El Álamo de Saltillo

De acuerdo con Dignidad Animal A.C., fueron los propios habitantes del sector quienes alertaron a las autoridades sobre la agresión, por lo que elementos de la Policía Ambiental acudieron para atender el reporte y poner a salvo al animal.

Una perrita fue rescatada y trasladada para recibir atención veterinaria luego de que presuntamente fuera atacada con un machete en la colonia El Álamo, en Saltillo, situación que fue reportada por vecinos de la zona durante la madrugada del sábado 15 de agosto.

Tras la intervención de los agentes, la asociación recibió a la perrita en su clínica veterinaria, donde el médico veterinario Jacobo se encargó de realizar la valoración inicial y comenzar con el tratamiento requerido debido a las lesiones que presentaba.

La organización señaló que el caso no quedará únicamente en la atención médica de la víctima, pues ya prepara una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue la presunta agresión y se determine quién fue responsable.

Como parte de la querella, Dignidad Animal adelantó que aportará los testimonios de los vecinos que reportaron los hechos, así como la información recabada durante la intervención y los elementos que permitan a las autoridades esclarecer lo ocurrido.

La asociación reconoció además la respuesta de Jessica, integrante de la Policía Ambiental, quien acudió al llamado ciudadano y participó en las acciones para resguardar a la perrita.

Dignidad Animal reiteró que el maltrato hacia los animales no debe normalizarse y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier agresión de este tipo para que pueda ser atendida por las autoridades correspondientes.

Mientras avanza el proceso legal, la perrita permanecerá bajo cuidado veterinario, en espera de conocer su evolución y las condiciones en las que se encuentra tras la presunta agresión.