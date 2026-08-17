Rescatan a perrita presuntamente atacada con un machete en colonia El Álamo de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Rescatan a perrita presuntamente atacada con un machete en colonia El Álamo de Saltillo
    La perrita fue trasladada a la Clínica de Dignidad Animal para recibir atención veterinaria. REDES SOCIALES

Vecinos alertaron sobre el presunto ataque; Dignidad Animal prepara una denuncia penal ante la Fiscalía

Una perrita fue rescatada y trasladada para recibir atención veterinaria luego de que presuntamente fuera atacada con un machete en la colonia El Álamo, en Saltillo, situación que fue reportada por vecinos de la zona durante la madrugada del sábado 15 de agosto.

De acuerdo con Dignidad Animal A.C., fueron los propios habitantes del sector quienes alertaron a las autoridades sobre la agresión, por lo que elementos de la Policía Ambiental acudieron para atender el reporte y poner a salvo al animal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alcohol-y-velocidad-dejan-saldo-rojo-durante-el-fin-de-semana-en-saltillo-FA22883798

Tras la intervención de los agentes, la asociación recibió a la perrita en su clínica veterinaria, donde el médico veterinario Jacobo se encargó de realizar la valoración inicial y comenzar con el tratamiento requerido debido a las lesiones que presentaba.

La organización señaló que el caso no quedará únicamente en la atención médica de la víctima, pues ya prepara una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue la presunta agresión y se determine quién fue responsable.

Como parte de la querella, Dignidad Animal adelantó que aportará los testimonios de los vecinos que reportaron los hechos, así como la información recabada durante la intervención y los elementos que permitan a las autoridades esclarecer lo ocurrido.

La asociación reconoció además la respuesta de Jessica, integrante de la Policía Ambiental, quien acudió al llamado ciudadano y participó en las acciones para resguardar a la perrita.

Dignidad Animal reiteró que el maltrato hacia los animales no debe normalizarse y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier agresión de este tipo para que pueda ser atendida por las autoridades correspondientes.

Mientras avanza el proceso legal, la perrita permanecerá bajo cuidado veterinario, en espera de conocer su evolución y las condiciones en las que se encuentra tras la presunta agresión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crueldad Animal
Redes sociales
Viral

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Custodios de su propia tierra

Custodios de su propia tierra
Protección soberana a la 4T

Protección soberana a la 4T
true

¿De qué me perdí...? (I)

Francisco Monteverde, el saltillense que doma un gigante en el aire

Francisco Monteverde, el saltillense que doma un gigante en el aire
Un mensaje anónimo aportó información que ayudó a las autoridades a ubicarla.

Tras mensaje anónimo, localizan a Aline Naomi, niña de 12 años desaparecida en Múzquiz

E título en la Serie Mundial Carl Ripken Jr, representa un nuevo motivo de orgullo para Hermosillo y el béisbol mexicano infantil.

¡Pequeños campeones! México conquista la Serie Mundial Cal Ripken Sub-12
El primer ministro británico, Andy Burnham (en el centro), intercambió varios mensajes con una persona que afirmaba ser la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, antes de darse cuenta de que estaba hablando con un impostor.

Alerta de seguridad en Londres: Primer ministro británico intercambió mensajes con un impostor que se hacía pasar por la jefa de gabinete de Trump
Estos ejercicios representan un gasto elevado y que, además, transmiten un mensaje que considera innecesariamente hostil hacia Corea del Norte.

Trump ordena al Pentágono que reduzca los ejercicios militares con Corea del Sur