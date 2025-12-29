Detienen a agresor de mujer en bar de Saltillo; Fiscalía investiga tentativa de feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó la detención del presunto responsable de agredir con un arma blanca a una mujer de 27 años, identificada como Xóchitl, durante la noche del pasado sábado en un bar ubicado al sur de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas en el establecimiento “El Texano Ilegal”, situado sobre la prolongación Felipe Berriozábal, donde el sujeto, presuntamente en estado de ebriedad, atacó a su pareja sentimental con un arma punzocortante hasta quebrarla.

Tras el reporte realizado al número de emergencias 911, paramédicos de la Secretaría de Salud lograron estabilizar a la víctima y trasladarla a la Clínica 1 del IMSS. La intervención permitió controlar la hemorragia provocada por las múltiples heridas que presentaba.

Katy Salinas, fiscal de las Mujeres y la Niñez en Coahuila, informó que el proceso legal ya se encuentra en marcha. “Estamos integrando la carpeta; la iniciamos desde el momento en que ocurrieron los hechos, incluso en horas de la madrugada”, señaló.

La funcionaria detalló que el Ministerio Público clasificó el ataque bajo un tipo penal de alta gravedad. “El Ministerio Público integró una carpeta por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Consideramos que los hechos son graves”, indicó.

Sobre el estado de salud de la víctima, Salinas informó que se reporta fuera de peligro. No obstante, precisó que, debido a la intención de agredir y privar de la vida, los hechos se tipifican como feminicidio en grado de tentativa.

Asimismo, señaló que el Ministerio Público ya solicitó una audiencia inicial ante un juez de control, como parte del procedimiento legal en contra del imputado.

Finalmente, la fiscal reiteró que existe una política de cero tolerancia a la violencia de género y aseguró que en todos los casos de agresión se inicia de manera inmediata una carpeta de investigación y se procede conforme a la ley. En cuanto a la incidencia delictiva de fin de año, indicó que los registros se han mantenido en niveles similares, con variaciones semanales.