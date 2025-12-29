Saltillo: investiga Fiscalía versiones encontradas tras agresión armada en San Patricio

La Fiscalía General del Estado informó que mantiene abierta una investigación para encontrar la verdad sobre el altercado ocurrido en la colonia San Patricio. La institución señaló que el proceso es complejo, debido a que existen diversas versiones entre los actores involucrados en el incidente.

Actualmente, las autoridades ministeriales trabajan en recopilar testimonios y pruebas para esclarecer lo sucedido. La Fiscalía indicó que se están analizando los hechos de manera detallada para determinar responsabilidades jurídicas ante las acusaciones de amenazas y agresiones.

TE PUEDE INTERESAR: Arteaga: derrapa tráiler, destroza camioneta y daña base de operaciones de Capufe

El caso tomó relevancia tras la denuncia de Judith Jazmín ¨N¨, quien señaló haber sido encañonada en un domicilio de la calle Paseo de las Rosas. La afectada relató que una visita por el cobro de una deuda de 415 mil pesos derivó en una violenta confrontación.

“El detonante fue que yo le empecé a decir que no me parecía correcto que se estuviera gastando mi dinero en una lipo”, explicó la afectada. Según su testimonio, el conflicto escaló cuando el esposo de su deudora intervino utilizando un arma de fuego para amedrentarlos.

“Baja el esposo con una pistola y nos empieza a apuntar a todos... Yo viví momentos de terror. Imagínense, tuve que poner mi mano en el cañón”, narró Judith sobre el momento en que temió por su integridad y la de sus hijos.

La denunciante también acusó una presunta omisión por parte de los elementos de seguridad que atendieron el reporte. Aseguró que, tras lograr desarmar al sujeto, los oficiales habrían devuelto el arma al presunto agresor debido a su condición de exmilitar.

“Traje las pistolas, se las entregué a los policías y ya se las regresaron al señor”, denunció Judith con indignación. Cuestionó el trato preferencial de los agentes, señalando que estos saludaron de manera familiar al hombre, en lugar de proceder con su detención.

TE PUEDE INTERESAR: Derriba luminaria tras perder el control sobre pavimento mojado, al norte de Saltillo

Ante la situación, la víctima manifestó sentir un riesgo inminente y criticó las sugerencias de mediación por parte de la policía. “Temo por mi vida... me dicen que haga una mediación con la persona que estuvo a punto de matarme”, señaló Jazmín.

Finalmente, Judith exigió que los mecanismos de protección a la mujer se apliquen con rigor y no queden solo en el discurso. “Que este eslogan de la protección a las mujeres no se quede nada más en un discurso político”, concluyó la afectada.