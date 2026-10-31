Detienen a conductor tras chocar y querer huir en el LEA, Saltillo

Un joven que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol fue detenido por un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) después de chocar contra otro automóvil e intentar huir, la mañana de este sábado en Saltillo.

El accidente ocurrió en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Bolivia, a la altura de la colonia Latinoamericana, donde un Volkswagen impactó por alcance la parte posterior de un Chevrolet Aveo conducido por una mujer.