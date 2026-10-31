Detienen a conductor tras chocar y querer huir en el LEA, Saltillo

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    Detienen a conductor tras chocar y querer huir en el LEA, Saltillo
    El automóvil gris quedó con la parte frontal severamente dañada tras el impacto por alcance. ULISES MARTÍNEZ

Un elemento de la FGE detuvo al joven de 24 años que presuntamente manejaba alcoholizado; la conductora del otro vehículo resultó con lesiones leves

Un joven que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol fue detenido por un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) después de chocar contra otro automóvil e intentar huir, la mañana de este sábado en Saltillo.

El accidente ocurrió en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Bolivia, a la altura de la colonia Latinoamericana, donde un Volkswagen impactó por alcance la parte posterior de un Chevrolet Aveo conducido por una mujer.

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De acuerdo con los datos recabados, el conductor del Volkswagen, identificado como Francisco Erubiel, de 24 años, presuntamente no guardó la distancia de seguridad y terminó por colisionar contra el vehículo de adelante.

$!Otros conductores se detuvieron para auxiliar y acompañar a la afectada.
Otros conductores se detuvieron para auxiliar y acompañar a la afectada. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, el joven intentó darse a la fuga, pero un agente de la FGE, adscrito al departamento de Delitos de Alto Impacto, que transitaba por el sector, se percató de los hechos e intervino para detenerlo.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento. La conductora del Aveo presentó lesiones leves y no requirió atención hospitalaria, mientras que el choque generó afectaciones a la circulación en dirección al bulevar Venustiano Carranza.

$!El conductor del vehículo involucrado fue puesto a disposición por el agente de la Fiscalía.
El conductor del vehículo involucrado fue puesto a disposición por el agente de la Fiscalía. ULISES MARTÍNEZ

Finalmente, Francisco Erubiel quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la investigación y determinar su situación legal, así como las responsabilidades derivadas del accidente.

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