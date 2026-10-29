$!¿Qué hacer en Saltillo? ¡Arma el plan! Se llena de altares, música, teatro y tradiciones este fin de semana

Tradiciones mexicanas y saltillenses, además de música, es lo que espera a la audiencia este fin de semana, así que puedes aprovechar para salir en familia, con amigos o, ¿qué tal hacerlo en solitario? ¡Checa la lista y elige la mejor opción para salir!

ALTAR DE MUERTOS DE SANTA ANITA Como parte del Festival Ánimas del Desierto, se llevará a cabo la inauguración del tradicional Altar Monumental de Muertos del Barrio Santa Anita el viernes 30 de octubre, a partir de las 8:00 pm, en las Escalinatas del Barrio Santa Anita. La exposición estará disponible hasta el próximo lunes 2 de noviembre y, en el lugar, como cada año, habrá participaciones artísticas y culturales, fiesta y gastronomía local. La entrada es gratuita y solo se recomienda llegar con tiempo.

OFRENDA MONUMENTAL EN EL MARAVILLAS Este año, el altar de muertos colocado en la escalinata del Parque Las Maravillas comenzará el sábado 31 de octubre a las 5:00 p. m. y se mantendrá abierto hasta las 12:00 a. m. durante los siguientes tres días. Uno de los principales atractivos será la develación de una escultura monumental creada por el taller Palú, proveniente del municipio invitado de Torreón, además de música, grupos artísticos y venta de comida típica.

DON’T STOP ME NOW, TRIBUTO A QUEEN Este viernes 30 de octubre, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, se llevará a cabo el espectáculo ‘Don’t Stop Me Now’, descrito como un tributo al icónico grupo Queen. La cita es a las 8:30 p. m. y las entradas tienen un costo de 500, 600 y 700 pesos. Pueden adquirirse a través del sitio de New Ticket.

LA MASACRE DE ARAMBERRI REGRESA AL TEATRO Este domingo 1 de noviembre se presentará la obra ‘La Masacre de la Casa de Aramberri’, que se podrá disfrutar por un costo de 300 pesos por boleto, válido para ambas obras en la misma función. Las entradas se pueden adquirir vía WhatsApp, al número 81 1537 1615, o en taquilla a partir de las 17:00 horas, para comenzar con el espectáculo en punto de las 19:00 horas. La puesta en escena está basada en hechos reales y en una investigación periodística a cargo de Winston Granados.

DESFILE XANTOLUM El ya clásico desfile Xantolum de Día de Muertos en Saltillo se realizará este domingo 1 de noviembre. Partirá de las afueras del Teatro de la Ciudad, continuará por el bulevar Venustiano Carranza y terminará en el bulevar Galerías, frente a Parque Centro. La cita para ver en acción a escuelas, colectivos artísticos, empresas y familias que recorrerán la ciudad con disfraces, carros alegóricos y música es a las 16:00 horas. Disfrutarlo es gratis; solo hay que acudir al lugar por donde pasará.

SHOW DE ‘COCO’ Este domingo 1 de noviembre, en las instalaciones de Paseo Villalta, se llevará a cabo el show de los personajes de ‘Coco’. De acuerdo con la información, habrá degustación de pan de muerto y el acceso será gratuito. La cita es a las 7:00 pm. en la planta alta de la plaza comercial ubicada al norte de Saltillo.

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