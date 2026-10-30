Dirección del Tec Saltillo advierte riesgos académicos por plantón: exámenes y procesos de graduación

Las afectaciones por el bloqueo de estudiantes del TecNM Saltillo en el bulevar Venustiano Carranza no sólo están impactando a la sociedad civil, comerciantes y a la población que acostumbra transitar libremente todos los días por la congestionada vialidad del norte de la ciudad, sino que también empieza a afectar a 7 mil 400 alumnos del plantel tecnológico, quienes permanecen sin clases presenciales, explicó la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz. La suspensión de clases en las aulas del Instituto Tecnológico de Saltillo pone en riesgo el cumplimiento de los programas académicos del resto de los alumnos no involucrados en el bloqueo estudiantil, así como a los mismos integrantes del Movimiento Estudiantil Burros Pardos, que suman 72 horas de bloqueo.

De acuerdo a la directora, los estudiantes están rumbo al cierre del semestre y no hay una fecha definida de regreso ni un calendario anunciado para recuperar clases. La directora Sánchez Ruiz reconoció la preocupación por evitar retrasos en los contenidos y señaló que las alternativas de trabajo a distancia dependen de cada docente; aunque no precisó cómo se resolverán las evaluaciones y actividades pendientes si se prolonga el cierre. La funcionaria mencionó trabajos en línea y proyectos como opciones para dar continuidad a la formación, mientras permanecen suspendidas las actividades presenciales y el acceso al plantel sigue parcialmente cerrado. “Esto depende de cada uno de los docentes. A ellos se les dijo que se iban a suspender las actividades presenciales; sin embargo, estoy segura de que cada uno de los docentes y de la comunidad administrativa está atendiendo sus compromisos desde casa”, expresó. Su declaración no estuvo acompañada de cifras sobre cuántos grupos mantienen actividades a distancia ni de una estrategia para recuperar prácticas que requieren laboratorios, talleres o equipamiento del instituto.

SIN FECHA DE REGRESO Aunque manifestó preocupación por el avance de los contenidos, la directora no anunció posibles cambios en las fechas de exámenes semestrales, evaluaciones finales o entrega de calificaciones que se ven amenazados por la manifestación de un grupo de estudiantes. Tampoco presentó un calendario de recuperación, por lo que no puede establecerse que las actividades que se vean afectadas vayan a ser reprogramadas. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la suspensión continúe hasta la próxima semana, Sánchez Ruiz reconoció que la solución depende de alcanzar acuerdos con los estudiantes. “Esperemos que no, pero para una negociación se necesitan dos partes y yo creo que necesitamos la voluntad de ambas para poder llegar a un acuerdo formal”, respondió. Según la directora, la institución ya entregó una propuesta para atender el pliego petitorio con plazos de corto, mediano y largo plazo. Algunas solicitudes, explicó, requieren presupuesto y participación de distintos órdenes de gobierno. “Hay propuestas del pliego o peticiones del pliego que no pueden ser materialmente realizadas en una semana porque tienen que ver con un tema de presupuesto”, sostuvo.

FORO Y CONGRESOS SUPENDIDOS Las consecuencias alcanzaron también espacios de vinculación profesional. Sánchez Ruiz informó que un foro de egresados relacionado con la feria del empleo, previsto para el día anterior a la rueda de prensa de este viernes, tuvo que suspenderse. También reportó la cancelación de un congreso que identificó como de Ingeniería Industrial. No precisó el nombre del encuentro, sus fechas, número de participantes ni si existe una propuesta para reprogramarlo. La directora reconoció afectaciones a actividades académicas, deportivas y culturales, aunque no presentó un balance completo de los eventos suspendidos o de sus asistentes. La agenda del Tecnológico incluye otros encuentros cuya realización deberá confirmarse ante la suspensión de actividades. Entre ellos está el 45 Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales, anunciado para el 4, 5 y 6 de noviembre en las instalaciones del plantel, con participación de investigadores, docentes, estudiantes y representantes de empresas. Su convocatoria contempla conferencias, cursos tutoriales, concurso de carteles y espacios de exposición industrial. También está programada la Expo Empleo 2026 para el 19 de noviembre, de las 09:00 a las 17:00 horas, en el lobby del edificio de Gestión Tecnológica y Vinculación. La convocatoria está dirigida a estudiantes y egresados para acercarlos a empresas e instituciones empleadoras, con oportunidades de prácticas profesionales y trabajo formal.

GRADUACIÓN EN RIESGO Y LANZAMIENTO DE ‘BURRITO’ Entre las actividades próximas que podrían verse comprometidas si continúa la suspensión, Sánchez Ruiz mencionó una ceremonia de graduación prevista para el 23 de noviembre, en la que participarían alrededor de 550 alumnos. También aludió al lanzamiento de un proyecto denominado “Burrito” y a una actividad relacionada con la NASA, sin precisar sus fechas ni detallar las condiciones necesarias para realizarlos. La directora no anunció la cancelación de estos últimos eventos. Los mencionó entre los compromisos próximos del plantel al explicar las posibles consecuencias de prolongar el conflicto, mientras reiteró su disposición a establecer una mesa de diálogo para definir acuerdos, responsables y fechas de cumplimiento.

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