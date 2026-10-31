POLITICÓN: Reaccionan tarde autoridades federales ante crisis en Tec Saltillo

No es, por cierto, la primera ocasión en la cual se busca la desincorporación de los citados predios. Ya en la administración de Chema Morales, nos aseguran los enterados, se puso sobre la mesa la idea pero el planteamiento fue rechazado por casi todos los integrantes del Ayuntamiento, incluidos los de extracción priista. Los predios, que implican una superficie de casi 100 mil metros cuadrados, deben tener mejor destino. ¿Cuál? El que marcan las normas de desarrollo urbano.

El caso de los predios ubicados en parques industriales, que el Ayuntamiento de Ramos Arizpe quiere vender, alcanzó notoriedad debido al señalamiento de que el regidor Pedro Aguirre -uno de los que votó en contra el acuerdo de Cabildo que autorizó la enajenación- se habría presentado en estado inconveniente a la sesión. Sin embargo, quienes conocen bien la grilla ramosarizpense dicen que el asunto tendría algunas aristas que vale la pena tener en cuenta y que, esas sí, se encuentran en el espacio del interés público. Una de ellas es que los predios forman parte de las reservas territoriales del municipio y deberían destinarse a obras de desarrollo comunitario.

III. ¿HAY MANO NEGRA?

El Tecnológico Nacional de México respondió al plantón de Saltillo con un oficio fechado ayer, pero diciendo que ¡enviará a sus abogados hasta el jueves 5 y viernes 6 de la próxima semana! Traducción: una semana más con las clases suspendidas y Venustiano Carranza bloqueado. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, no puede esconderse detrás del calendario de una oficina federal: el Tecnológico depende de la SEP y la afectación ocurre todos los días aquí. Para una ciudad poco acostumbrada a estas protestas, el costo es enorme. En la Ciudad de México programan el diálogo; en Saltillo, miles de personas siguen padeciendo el caos.

IV. ¿CASUALIDAD?

Querétaro mantiene actualmente otro paro dentro del sistema federal. León no vive ahora un nuevo conflicto, pero queda el antecedente de 2025: aquel paro duró 52 días. Saltillo, Querétaro y León tienen gobiernos ajenos a Morena. ¿Casualidad? Puede ser, pero la lentitud del Tecnológico Nacional alimenta la sospecha. Si Mario Delgado quiere disiparla, la fórmula es sencilla: resolver pronto. Dejar crecer los conflictos en ciudades no gobernadas por la cuatroté sólo permite que otros hagan sus propias cuentas.

V. INCÓGNITA

Al final, el Consejo de Partición Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción, mantuvo el precario quórum con el que opera, pues en el INE, hoy encabezado por Blanca Cruz, declaró desierto el proceso para designar a la nueva presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Como se ha señalado en este espacio, la candidata era la actual presidenta del CPC y su salida habría dejado a dicho órgano con solo dos integrantes. El punto, sin embargo, sigue siendo el mismo: ¿por qué la Comisión de Selección -que nadie sabe quién preside- sigue guardando silencio y no emite la convocatoria que debió estar en circulación desde hace más de tres meses?

VI. ¿SE ACABÓ EL INTERÉS?

Es verdad que a quienes integran dicha instancia no se les paga un salario y por ello no se les puede tratar como servidores públicos regulares. Pero también es verdad que en todos los casos se trata de personas que pidieron integrarse a dicho órgano, respondiendo a la convocatoria que en su momento emitió el Congreso del Estado. Tal vez ya no tengan tiempo de realizar la tarea, pero si esa es la explicación, debieran dar paso a otras personas que sí tengan interés en esta. ¿O no?

VII. CONFIANZA...

El gobernador Manolo Jiménez reunió en Saltillo a los fiscales de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, además de la FGR. Acordaron compartir información para investigar a grupos criminales que operan en varios estados. Coahuila llega a esa mesa con indicadores de seguridad favorables; algunos vecinos enfrentan problemas más graves. Y ahí aparece la parte incómoda: compartir datos exige confiar en que nadie más tendrá acceso a ellos. Porque una pista en manos equivocadas puede echar a perder meses de trabajo. ¿Cómo coordinarse sin poner en riesgo lo que tanto cuesta investigar?

VIII. ¿ENTRE FISCALES?

Para Federico Fernández Montañez, fiscal de Coahuila, el reto empieza cuando termina la reunión. Compartir información puede ayudar a seguir a los delincuentes más allá de las fronteras estatales, pero también obliga a cuidar quién recibe cada dato y qué hace con él. Acordaron reunirse cada dos meses; los criminales, por supuesto, no trabajan con agenda. No se trata de desconfiar de todos ni de entregar expedientes a ciegas. ¿Podrán colaborar sin que una filtración termine avisándoles a los investigados por dónde viene la autoridad?