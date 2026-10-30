Saltillo: inauguran el Altar de Muertos del Barrio de Santa Anita; participan más de 70 vecinos en la elaboración

Una ofrenda dedicada a los fieles difuntos de Saltillo ilumina desde la noche de este viernes las escalinatas del Barrio de Santa Anita, en el primer cuadro de la ciudad, como parte del Festival Ánimas del Desierto 2026. El Altar Monumental de Muertos del Barrio de Santa Anita, instalado de manera ininterrumpida durante nueve años, se ha convertido en una tradición comunitaria para los vecinos de la zona. En esta edición participaron más de 70 habitantes, quienes durante tres meses trabajaron en la preparación de la ofrenda.

Durante la inauguración, Esteban Garza Fishburn, rector de la Universidad Carolina, cuyos estudiantes y personal académico y administrativo colaboran con los vecinos en la instalación del altar, destacó el carácter colectivo de esta obra, que este año está dedicada al periodista Oliverio del Ángel, quien falleció el jueves 17 de septiembre y fue una figura destacada de la comunidad.

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Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció el esfuerzo de los habitantes y llamó a celebrar en grande este espacio en 2027, cuando cumplirá 10 años de trayectoria.





“Hoy estas escalinatas se llenan de memoria, identidad y orgullo con la inauguración de este Altar Monumental, con el que honramos a quienes se nos adelantaron en el camino, representando una de las tradiciones más importantes de la cultura popular mexicana como parte del Día de Muertos”, dijo el presidente municipal.

“Este lugar se ha convertido en una tradición que une a las familias y que, como parte del Festival Ánimas del Desierto, celebra nuestras raíces y honra la vida de nuestros seres queridos. Cada fotografía y cada flor nos recuerda que quienes amamos siguen presentes en nuestras historias y enseñanzas, porque recordar es una forma de mantener vivo su legado”, expresó. El altar permanecerá abierto al público hasta el 2 de noviembre. En el lugar también se instalará un pabellón gastronómico a cargo de las Cocineras Tradicionales de Saltillo.