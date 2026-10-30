Saltillo: inauguran el Altar de Muertos del Barrio de Santa Anita; participan más de 70 vecinos en la elaboración

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    Saltillo: inauguran el Altar de Muertos del Barrio de Santa Anita; participan más de 70 vecinos en la elaboración
    Preservan vecinos de Santa Anita tradición que cumple nueve años HÉCTOR GARCÍA

La ofrenda monumental estará abierta al público hasta el 2 de noviembre

Una ofrenda dedicada a los fieles difuntos de Saltillo ilumina desde la noche de este viernes las escalinatas del Barrio de Santa Anita, en el primer cuadro de la ciudad, como parte del Festival Ánimas del Desierto 2026.

El Altar Monumental de Muertos del Barrio de Santa Anita, instalado de manera ininterrumpida durante nueve años, se ha convertido en una tradición comunitaria para los vecinos de la zona. En esta edición participaron más de 70 habitantes, quienes durante tres meses trabajaron en la preparación de la ofrenda.

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Durante la inauguración, Esteban Garza Fishburn, rector de la Universidad Carolina, cuyos estudiantes y personal académico y administrativo colaboran con los vecinos en la instalación del altar, destacó el carácter colectivo de esta obra, que este año está dedicada al periodista Oliverio del Ángel, quien falleció el jueves 17 de septiembre y fue una figura destacada de la comunidad.

$!Reúne altar monumental memoria y tradición en el Barrio de Santa Anita
Reúne altar monumental memoria y tradición en el Barrio de Santa Anita HÉCTOR GARCÍA

Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció el esfuerzo de los habitantes y llamó a celebrar en grande este espacio en 2027, cuando cumplirá 10 años de trayectoria.

  • $!Autoridades municipales, estatales, gente del barrio de Santa Anita y miembros de la Universidad Carolina, inauguraron el altar.
    Autoridades municipales, estatales, gente del barrio de Santa Anita y miembros de la Universidad Carolina, inauguraron el altar. HÉCTOR GARCÍA
  • $!Desde las escalinatas de Santa Anita, Saltillo recuerda a sus seres queridos.
    Desde las escalinatas de Santa Anita, Saltillo recuerda a sus seres queridos. OMAR SAUCEDO

“Hoy estas escalinatas se llenan de memoria, identidad y orgullo con la inauguración de este Altar Monumental, con el que honramos a quienes se nos adelantaron en el camino, representando una de las tradiciones más importantes de la cultura popular mexicana como parte del Día de Muertos”, dijo el presidente municipal.

$!Dedican altar monumental al periodista Oliverio del Ángel en Santa Anita
Dedican altar monumental al periodista Oliverio del Ángel en Santa Anita HÉCTOR GARCÍA

“Este lugar se ha convertido en una tradición que une a las familias y que, como parte del Festival Ánimas del Desierto, celebra nuestras raíces y honra la vida de nuestros seres queridos. Cada fotografía y cada flor nos recuerda que quienes amamos siguen presentes en nuestras historias y enseñanzas, porque recordar es una forma de mantener vivo su legado”, expresó.

El altar permanecerá abierto al público hasta el 2 de noviembre. En el lugar también se instalará un pabellón gastronómico a cargo de las Cocineras Tradicionales de Saltillo.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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