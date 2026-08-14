Detienen a dos menores por homicidio de estudiante del Conalep en Saltillo

Dos adolescentes de 17 años fueron detenidos por autoridades estatales y municipales, al ser señalados como probables responsables de la muerte de un estudiante del Conalep, quien perdió la vida luego de ser agredido con un arma blanca durante una convivencia en un ejido de Saltillo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, los hechos ocurrieron la semana pasada en el ejido El Clavel, donde se encontraba el estudiante identificado como Luis Fernando.

Según las primeras investigaciones, durante la convivencia se habría registrado una agresión en contra del joven, quien resultó con diversas lesiones producidas por un arma blanca. Aunque se realizaron acciones para brindarle atención, las heridas que sufrió le provocaron la muerte.