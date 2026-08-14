Detienen a dos menores por homicidio de estudiante del Conalep en Saltillo

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Saltillo
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    Detienen a dos menores por homicidio de estudiante del Conalep en Saltillo
    Autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades.

El ataque se registró hace unos días en un ejido de Saltillo

Dos adolescentes de 17 años fueron detenidos por autoridades estatales y municipales, al ser señalados como probables responsables de la muerte de un estudiante del Conalep, quien perdió la vida luego de ser agredido con un arma blanca durante una convivencia en un ejido de Saltillo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, los hechos ocurrieron la semana pasada en el ejido El Clavel, donde se encontraba el estudiante identificado como Luis Fernando.

Según las primeras investigaciones, durante la convivencia se habría registrado una agresión en contra del joven, quien resultó con diversas lesiones producidas por un arma blanca. Aunque se realizaron acciones para brindarle atención, las heridas que sufrió le provocaron la muerte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-incendia-camioneta-en-libramiento-oscar-flores-tapia-en-arteaga-BL22833376

Tras tomar conocimiento del caso, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la identidad de quienes habrían participado en la agresión.

Como parte de las indagatorias, personal de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante elementos de la Policía Municipal de Saltillo y de la Policía Cibernética, realizó labores de campo y recopiló información relacionada con el caso.

Las investigaciones permitieron establecer la posible participación de dos adolescentes, ambos de 17 años, por lo que los datos obtenidos fueron integrados a las indagatorias correspondientes y posteriormente compartidos con la Fiscalía General del Estado.

Con la información recabada, agentes de la Fiscalía llevaron a cabo las acciones necesarias para localizar y detener a los dos menores, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento establecido para adolescentes.

Las autoridades señalaron que será durante el desarrollo de las investigaciones y el proceso correspondiente cuando se determine la situación jurídica de los detenidos y se establezca su posible responsabilidad en el homicidio del estudiante.

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