Sheinbaum: Dos caras

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó otorgar el derecho de réplica a la oposición en su conferencia matutina, bajo el argumento de que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y otros críticos ya cuentan con sus propios canales, recursos públicos y acceso a medios de comunicación para fijar sus posturas.

“Que den su conferencia de prensa, puede haber una buena réplica. Ellos tienen acceso a los medios, a las redes, pueden convocarlos a través de sus fracciones”, dijo la Presidenta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-rechaza-iniciativa-del-pan-para-dar-derecho-de-replica-en-la-mananera-que-abran-su-propio-canal-JJ22819653
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