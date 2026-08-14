Sheinbaum: Dos caras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó otorgar el derecho de réplica a la oposición en su conferencia matutina, bajo el argumento de que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y otros críticos ya cuentan con sus propios canales, recursos públicos y acceso a medios de comunicación para fijar sus posturas.

“Que den su conferencia de prensa, puede haber una buena réplica. Ellos tienen acceso a los medios, a las redes, pueden convocarlos a través de sus fracciones”, dijo la Presidenta.