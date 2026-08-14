¡México va por los boletos olímpicos! Varonil y Femenil avanzan invictos en el Mundial de Flag Football

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/
    ¡México va por los boletos olímpicos! Varonil y Femenil avanzan invictos en el Mundial de Flag Football
    México superó con paso perfecto la fase de grupos y tendrá presencia en los Cuartos de Final de ambas ramas. FOTO: X

Los representativos nacionales ganaron sus seis partidos en Düsseldorf y mantienen viva la posibilidad de conseguir plazas para Los Ángeles 2028

México mantiene encendida la ilusión olímpica en Alemania. Las Selecciones Nacionales Varonil y Femenil cerraron con paso perfecto la fase de grupos del Mundial de Flag Football 2026 y avanzaron a cuartos de final entre los ocho mejores equipos de Düsseldorf.

El equipo femenil, número uno del ranking mundial y encabezado por la quarterback Diana Flores, abrió con una victoria de 38-14 sobre Alemania. Horas después derrotó 53-24 a Eslovenia, resultado con el que aseguró anticipadamente su boleto a la ronda eliminatoria.

El cierre ante Italia presentó una prueba distinta. México sostuvo un duelo dominado por las defensivas, pero resolvió los momentos decisivos para imponerse 14-12. Con tres triunfos, 105 puntos anotados y 50 permitidos, las mexicanas terminaron líderes del Grupo A y este sábado enfrentarán a España en cuartos de final.

La Selección Varonil también completó una primera ronda impecable. Debutó con triunfo de 30-22 frente al anfitrión Alemania y después venció 38-25 a Brasil, resultados que le permitieron asegurar su clasificación antes del último compromiso.

Contra Suiza, México mostró dos caras. Dominó la primera mitad por 32-12, pero el cuadro europeo reaccionó tras el descanso. El Tricolor resistió la presión para ganar 38-32, cobrar revancha de la derrota sufrida por el bronce del Mundial de 2024 y quedarse con el primer lugar del Grupo C.

El balance nacional es contundente: seis partidos y seis victorias entre ambas ramas. Sin embargo, el margen de error terminó. Los cuartos de final y las semifinales se disputarán el sábado 15 de agosto; los juegos por las medallas serán el domingo 16.

Además del título, el torneo entrega los primeros boletos del flag football para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estados Unidos ya tiene su plaza como anfitrión y los dos equipos mejor ubicados, sin contar a los estadounidenses, clasificarán directamente. México llegó a Alemania como candidato; ahora deberá confirmarlo en la fase que define campeonatos y sueños olímpicos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Flag Football
Futbol Americano
resultados

Localizaciones


Alemania

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
En el operativo contra una estructura de huachicol fiscal, presuntamente vinculada a Ernesto Ruffo, se decomisaron más de 15 millones de litros.

Lidera Coahuila en decomisos de huachicol durante 2025
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), conocido como ‘Andy’, denunció que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa.

‘Andy’ López Beltrán, hijo de AMLO, denuncia que EU le retiró la visa
Las mujeres coahuilenses forman parte del grupo de rescatistas enviado por el Gobierno de México a Colombia para apoyar en las labores de auxilio.

Heroínas coahuilenses: Auxilian mujeres topos en emergencia tras mega sismo en Colombia
Los participantes coincidieron en que la revisión del T-MEC representa una oportunidad para analizar y fortalecer los mecanismos de protección laboral en América del Norte.

T-MEC entra en revisión: especialistas piden poner los derechos laborales en el centro del acuerdo
Recibir una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no significa necesariamente que el monto mensual sea inamovible.

Pensión IMSS: estos jubilados pueden aumentar su pago mensual en 2026, incluso si ya están retirados
Albert Lara respondió con un jonrón en la quinta entrada, pero Unión Laguna no pudo completar la remontada.

Coahuila se queda sin equipos en playoffs: eliminan a Algodoneros y Acereros
La necropsia practicada a Rocky determinó lesiones en las vértebras cervicales y ruptura de la tráquea tras la agresión ocurrida en Saltillo.

En Saltillo: Necropsia de ‘Rocky’ confirma ‘muerte por dolor’ y ruptura de tráquea

Batres especuló, durante la sesión, que dicha animadversión podría derivar de un oficio que envió ayer por la noche al OAJ.

Lenia Batres señala ‘animadversión insana’ de sus colegas en la Corte; Ministros niegan atacarla