¡México va por los boletos olímpicos! Varonil y Femenil avanzan invictos en el Mundial de Flag Football
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Los representativos nacionales ganaron sus seis partidos en Düsseldorf y mantienen viva la posibilidad de conseguir plazas para Los Ángeles 2028
México mantiene encendida la ilusión olímpica en Alemania. Las Selecciones Nacionales Varonil y Femenil cerraron con paso perfecto la fase de grupos del Mundial de Flag Football 2026 y avanzaron a cuartos de final entre los ocho mejores equipos de Düsseldorf.
El equipo femenil, número uno del ranking mundial y encabezado por la quarterback Diana Flores, abrió con una victoria de 38-14 sobre Alemania. Horas después derrotó 53-24 a Eslovenia, resultado con el que aseguró anticipadamente su boleto a la ronda eliminatoria.
El cierre ante Italia presentó una prueba distinta. México sostuvo un duelo dominado por las defensivas, pero resolvió los momentos decisivos para imponerse 14-12. Con tres triunfos, 105 puntos anotados y 50 permitidos, las mexicanas terminaron líderes del Grupo A y este sábado enfrentarán a España en cuartos de final.
La Selección Varonil también completó una primera ronda impecable. Debutó con triunfo de 30-22 frente al anfitrión Alemania y después venció 38-25 a Brasil, resultados que le permitieron asegurar su clasificación antes del último compromiso.
Contra Suiza, México mostró dos caras. Dominó la primera mitad por 32-12, pero el cuadro europeo reaccionó tras el descanso. El Tricolor resistió la presión para ganar 38-32, cobrar revancha de la derrota sufrida por el bronce del Mundial de 2024 y quedarse con el primer lugar del Grupo C.
El balance nacional es contundente: seis partidos y seis victorias entre ambas ramas. Sin embargo, el margen de error terminó. Los cuartos de final y las semifinales se disputarán el sábado 15 de agosto; los juegos por las medallas serán el domingo 16.
Además del título, el torneo entrega los primeros boletos del flag football para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estados Unidos ya tiene su plaza como anfitrión y los dos equipos mejor ubicados, sin contar a los estadounidenses, clasificarán directamente. México llegó a Alemania como candidato; ahora deberá confirmarlo en la fase que define campeonatos y sueños olímpicos.