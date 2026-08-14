¡México va por los boletos olímpicos! Varonil y Femenil avanzan invictos en el Mundial de Flag Football

México mantiene encendida la ilusión olímpica en Alemania. Las Selecciones Nacionales Varonil y Femenil cerraron con paso perfecto la fase de grupos del Mundial de Flag Football 2026 y avanzaron a cuartos de final entre los ocho mejores equipos de Düsseldorf.

El equipo femenil, número uno del ranking mundial y encabezado por la quarterback Diana Flores, abrió con una victoria de 38-14 sobre Alemania. Horas después derrotó 53-24 a Eslovenia, resultado con el que aseguró anticipadamente su boleto a la ronda eliminatoria.

El cierre ante Italia presentó una prueba distinta. México sostuvo un duelo dominado por las defensivas, pero resolvió los momentos decisivos para imponerse 14-12. Con tres triunfos, 105 puntos anotados y 50 permitidos, las mexicanas terminaron líderes del Grupo A y este sábado enfrentarán a España en cuartos de final.

La Selección Varonil también completó una primera ronda impecable. Debutó con triunfo de 30-22 frente al anfitrión Alemania y después venció 38-25 a Brasil, resultados que le permitieron asegurar su clasificación antes del último compromiso.

Contra Suiza, México mostró dos caras. Dominó la primera mitad por 32-12, pero el cuadro europeo reaccionó tras el descanso. El Tricolor resistió la presión para ganar 38-32, cobrar revancha de la derrota sufrida por el bronce del Mundial de 2024 y quedarse con el primer lugar del Grupo C.