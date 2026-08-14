Se incendia camioneta en libramiento Óscar Flores Tapia, en Arteaga

ARTEAGA, COAH.- Una camioneta que se encontraba en circulación se incendió la noche de este jueves sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, frente al parque industrial Server. No se registraron personas lesionadas, aunque el incidente generó la movilización de elementos de Bomberos de Ramos Arizpe y Arteaga para controlar las llamas.

La unidad involucrada es una Ford F-150 sin placas, conducida por Miguel Venegas, quien señaló que trasladaba a un familiar hacia una empresa de Ramos Arizpe.

De acuerdo con el conductor, mientras circulaba por el libramiento Óscar Flores Tapia observó que comenzaba a salir una gran cantidad de humo del área del motor. Al detenerse e intentar abrir el cofre, comenzó el fuego, por lo que decidió alejarse de la camioneta para ponerse a salvo. Las llamas se extendieron rápidamente por gran parte de la unidad.

Bomberos de ambos municipios trabajaron para sofocar el incendio y eliminar riesgos en el lugar. La camioneta presentó daños severos y fue declarada pérdida total.