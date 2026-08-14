Se incendia camioneta en libramiento Óscar Flores Tapia, en Arteaga

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Saltillo
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    Se incendia camioneta en libramiento Óscar Flores Tapia, en Arteaga
    El conductor logró alejarse de la Ford F-150 antes de que el fuego avanzara por el vehículo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor detectó humo en el área del motor y logró alejarse antes de que el fuego consumiera la unidad

ARTEAGA, COAH.- Una camioneta que se encontraba en circulación se incendió la noche de este jueves sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, frente al parque industrial Server.

No se registraron personas lesionadas, aunque el incidente generó la movilización de elementos de Bomberos de Ramos Arizpe y Arteaga para controlar las llamas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/despiden-a-johan-jared-en-saltillo-exigen-justicia-tras-fatal-agresion-BK22822276

La unidad involucrada es una Ford F-150 sin placas, conducida por Miguel Venegas, quien señaló que trasladaba a un familiar hacia una empresa de Ramos Arizpe.

$!El fuego comenzó después de que el conductor detectara una gran cantidad de humo proveniente del área del motor.
El fuego comenzó después de que el conductor detectara una gran cantidad de humo proveniente del área del motor. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con el conductor, mientras circulaba por el libramiento Óscar Flores Tapia observó que comenzaba a salir una gran cantidad de humo del área del motor.

Al detenerse e intentar abrir el cofre, comenzó el fuego, por lo que decidió alejarse de la camioneta para ponerse a salvo. Las llamas se extendieron rápidamente por gran parte de la unidad.

$!La unidad fue declarada pérdida total y posteriormente trasladada a un corralón municipal.
La unidad fue declarada pérdida total y posteriormente trasladada a un corralón municipal. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Bomberos de ambos municipios trabajaron para sofocar el incendio y eliminar riesgos en el lugar. La camioneta presentó daños severos y fue declarada pérdida total.

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