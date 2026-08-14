Suena Rubén Moreira para dirigente nacional del PRI

El insistente rumor crece en el Congreso de la Unión, tras el encarcelamiento de socios y exempleados de Alejandro Moreno en su paso por el gobierno de Campeche.

El diputado federal Rubén Moreira Valdez se perfila como próximo presidente nacional del PRI, de cumplirse el desafuero y posterior detención de “Alito” Moreno.

Moreira Valdez, según legisladores del PAN y PT en San Lázaro, está en posición de hacer mancuerna con Carolina Viggiano, secretaria general del PRI y senadora de la república.

El líder parlamentario del PRI cuenta con el apoyo incondicional del dirigente nacional de la CTM, Tereso Medina que, aseguran, ya le externó su beneplácito.

La llegada del ex gobernador de Coahuila al liderazgo nacional del Revolucionario Institucional abrirá canales de comunicación e interlocución con el gobierno federal.

Moreira Valdez se ha reunido en varias ocasiones con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y han llegado en buenos términos a acuerdos político-electorales.

De convertirse en realidad el rumor, Rubén tendrá en sus manos la negociación para las elecciones a alcaldes y diputados federales en el 2027.

¿Será?

A PASOS DE GIGANTE

Con un valor estimado de 8 mil 305 millones de dólares, Coahuila lidera la producción de autopartes mexicanas en el país.

Así lo informó la Asociación Nacional de Autopartes, al ubicar a esta entidad por encima de Guanajuato, Nuevo León y Chihuahua en la producción acumulada de enero a mayo del 2026.

Para directivos de las empresas ensambladoras en la Región Sureste del estado, la noticia no es nueva ni les extraña, pues reconocen un crecimiento productivo de más del 12 por ciento anual.

Y mientras la producción siga así, el empleo y el desarrollo regional están garantizados.

¡QUIERO MI COCOL!

Apenas Fernando Rodríguez supo del fracaso electoral de su partido México Avante al perder el registro ante el INE, intentó negociar otros apoyos con el sistema oficial.

Pero al ver que las cosas no le salieron como esperaba, inició una serie de ataques contra políticos del PRI y figuras importantes del gobierno estatal.

El político castañense busca presionar en redes sociales a alcaldes y funcionarios a que acepten sus demandas e intenta congraciarse con su ex amigo Ricardo Mejía Berdeja, líder estatal del PT.

Pero en la política comarcana, el también llamado “Demonio de Tasmania” es un personaje de poca monta.

Y seguramente le darán una compensación de ese tamaño.

LOS CUATRO DE GABRIEL

Solo cuatro minutos duró el discurso del senador Gabriel Elizondo durante un evento oficial organizado el pasado miércoles en la Carbonífera por el alcalde de Nueva Rosita, Óscar Ríos.

Y es que a pesar de que la invitación a la entrega de minisplits fue para el público en general, el recinto lució casi muerto, con poca concurrencia y un buen número de asientos vacíos.

De hecho, entre los pocos asistentes se destacaban Chuma Montemayor, secretario de Desarrollo Rural; Laura Jiménez, alcaldesa de Múzquiz; Diana Haro y Francisco Tobías.

Algunos de los invitados de segunda fila lamentaron el triste espectáculo y acusaron al alcalde Óscar Ríos y al resto de los funcionarios de faltarle al respeto al senador coahuilense.

“Qué abusones y desconsiderados, solo vinieron a la foto, en lugar de preocuparse primero por llenar el lugar de gente”, dijo uno de los empleados del municipio neorritense.

Lo bueno es que Gabriel es una persona decente y fina, porque de otra manera la reacción natural hubiera sido suspender el evento para darles una regañiza a Chuma, Oscar, Tobías y Laura.

Cuatro minutos debe ser el discurso más rapidín de Gabriel en Coahuila...