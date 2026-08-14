Muere trabajador del IMSS por cuadro grave de dengue en el municipio de Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- Un hombre de 59 años, trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social y residente de la villa de Agujita, en Sabinas, Coahuila, falleció la noche del miércoles 12 de agosto tras permanecer hospitalizado por un cuadro grave de dengue hemorrágico, con lo que la Región Carbonífera suma tres defunciones relacionadas con esta enfermedad en los últimos dos meses. El paciente había ingresado a una unidad hospitalaria desde la semana pasada, luego de presentar síntomas que evolucionaron hasta convertirse en un cuadro severo. Su muerte ocurrió mientras permanecía bajo atención médica.

Entre los fallecimientos registrados previamente en la región se encuentra el de una mujer residente de la colonia Las Palmas, quien murió en la Clínica 27 del IMSS en Palaú, así como el de un docente con domicilio en Villa de Las Esperanzas, ambos del municipio de Múzquiz. En ambos casos se reportó dengue hemorrágico como causa relacionada con el fallecimiento. La situación mantiene bajo atención a los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Progreso y Juárez, donde las autoridades sanitarias han reforzado las acciones de prevención ante la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Las labores incluyen fumigación, aplicación de larvicidas, vigilancia epidemiológica y eliminación de criaderos, particularmente después de las lluvias que favorecen la acumulación de agua en patios, recipientes, llantas y otros objetos.

Para 2026, los reportes epidemiológicos disponibles hasta finales de julio no reflejaban un número elevado de casos confirmados en la zona, por lo que los nuevos fallecimientos atribuidos a cuadros hemorrágicos representan un llamado de atención para mantener las medidas preventivas. Las autoridades sanitarias recomiendan acudir a valoración médica ante fiebre, dolor intenso de cabeza, molestias musculares, náuseas, vómito o sangrado, especialmente cuando los síntomas se intensifican.

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