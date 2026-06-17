Detienen a presunto ladrón de medidores de agua en Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el detenido fue identificado como Omar “N”, de 25 años de edad, quien presuntamente participó en la sustracción de medidores instalados en un callejón de ese sector de la ciudad.

La investigación por una serie de daños ocasionados a la infraestructura hidráulica en el sur de Saltillo derivó en la detención de un joven señalado como probable responsable del robo de medidores de agua en la colonia Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, durante la comisión del ilícito fueron dañadas diversas tuberías, situación que provocó fugas de agua en la zona afectada. Los desperfectos generados obligaron a la intervención de las instancias correspondientes para atender las afectaciones ocasionadas a la red hidráulica.

Las indagatorias permitieron reunir información que apuntaba hacia la identidad del probable responsable. Para ello se llevaron a cabo trabajos de análisis e inteligencia desarrollados por la Unidad de Policía Cibernética de la Comisaría, apoyados por imágenes obtenidas a través de cámaras del Centro de Control y Comando.

A las labores de investigación también se sumó la participación ciudadana mediante la aportación de grabaciones captadas por sistemas particulares de videovigilancia instalados en el sector donde ocurrieron los hechos.

Con los elementos recabados, las autoridades lograron ubicar y detener al sospechoso, quien fue asegurado para continuar con las diligencias correspondientes relacionadas con el caso.

Tras su captura, Omar “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades ministeriales realizan las actuaciones correspondientes para esclarecer plenamente los hechos y establecer las responsabilidades que resulten.