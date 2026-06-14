Detienen a presunto ladrón de motocicleta al norte de Saltillo (video)

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    Detienen a presunto ladrón de motocicleta al norte de Saltillo (video)
    Juan Pablo “N”, alias “El Gangas”, fue detenido por elementos del Agrupamiento contra Robo de Vehículos por su probable participación en el robo de una motocicleta al norte de Saltillo. CORTESÍA

Juan Pablo “N”, alias “El Gangas”, fue detenido por su probable participación en el robo de una motocicleta; la unidad aún no ha sido localizada.

Un hombre identificado como Juan Pablo “N”, de 29 años de edad y conocido con el alias de “El Gangas”, fue detenido por su probable participación en el robo de una motocicleta ocurrido al norte de Saltillo, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La captura fue realizada por elementos del Agrupamiento contra Robo de Vehículos, como parte de las investigaciones emprendidas tras la denuncia por la desaparición de la unidad motriz. De acuerdo con la información proporcionada, el detenido es señalado como uno de los presuntos involucrados en el hurto.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de integrar la carpeta correspondiente y determinar su situación jurídica conforme avancen las diligencias del proceso penal.

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Dentro de las indagatorias, las autoridades analizaron grabaciones captadas por cámaras de seguridad instaladas en un restaurante ubicado sobre el bulevar Pedro Figueroa. En las imágenes se observa el momento en que dos personas ingresan al área de estacionamiento del establecimiento.

Según lo reportado, uno de los sujetos manipula la motocicleta hasta lograr encenderla para posteriormente retirarse del lugar a bordo de la unidad. Estos registros audiovisuales formaron parte de los elementos utilizados durante la investigación que derivó en la detención del sospechoso.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó además que Juan Pablo “N” recién había recuperado su libertad tras permanecer internado en el Centro de Reinserción Social Varonil de Saltillo. Sin embargo, no se precisó el motivo por el cual se encontraba recluido anteriormente.

Pese a la captura del probable responsable, las investigaciones continúan, ya que la motocicleta no ha sido recuperada. Las autoridades señalaron que existen indicios de que la unidad habría sido vendida, por lo que se mantienen las labores para ubicarla y esclarecer completamente el caso.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de integrar la carpeta correspondiente y determinar su situación jurídica conforme avancen las diligencias del proceso penal.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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