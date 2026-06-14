Jóvenes se debaten entre la vida y la muerte tras quedar prensados al chocar contra puente peatonal en Saltillo

Una pareja de jóvenes se debate entre la vida y la muerte después de sufrir un aparatoso percance vehicular en el que terminó prensada dentro de un vehículo de la marca Mazda, tras impactarse contra la base de un puente peatonal ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y el bulevar Francisco Coss, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 04:30 horas, cuando el conductor de un vehículo Mazda, línea 3, identificado como Aldo, transitaba sobre Paseo de la Reforma con dirección de oriente a poniente.

El joven, quien presuntamente conducía a exceso de velocidad, justo en el cruce antes mencionado perdió el control del volante al salir de una curva, lo que ocasionó que se proyectara contra la base del puente peatonal, quedando incrustado en la estructura. Testigos de lo ocurrido corrieron rápidamente para brindarles ayuda; sin embargo, los dos tripulantes quedaron prensados entre los fierros retorcidos, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de solicitar la presencia de los cuerpos de rescate, pues los jóvenes agonizaban dentro del automóvil.

Socorristas de la Cruz Roja arribaron al sitio para dar inicio de manera inmediata a las labores de rescate, mientras la mujer, identificada como Daniela, les suplicaba que salvaran primero al conductor.

Al lugar también acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes, debido a la magnitud del impacto, utilizaron las denominadas “quijadas de la vida” para retirar diversas partes del automóvil y así poder liberar a los lesionados. Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al sitio para trabajar en coordinación con los socorristas de la Cruz Roja y valorar de manera conjunta a los involucrados.

Tras varios minutos de arduo trabajo, se logró rescatar a los lesionados, quienes fueron trasladados de inmediato a la Clínica Número 2 del IMSS para recibir atención médica especializada. Su estado de salud fue reportado como delicado y su pronóstico permanece reservado. Finalmente, el vehículo, que resultó con pérdida total, fue trasladado a un corralón, mientras que el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para las investigaciones correspondientes.