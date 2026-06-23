Saltillo: hallan golpeado y ensangrentado a hombre; presuntamente fue asaltado

Un hombre de 45 años fue auxiliado por personal de la Cruz Roja luego de que se reportara que había sido golpeado y asaltado durante la noche del lunes en la colonia Asturias, en Saltillo. La atención se brindó alrededor de las 07:30 horas sobre la calle Gijón, antes del cruce con Ampliación Nazario Ortiz Garza, donde los socorristas localizaron a Rigoberto Castillo con diversas lesiones, una de ellas sangrante, por lo que le brindaron atención inmediata.

De acuerdo con el afectado, fue agredido por una o varias personas, ya que no recordaba con precisión lo ocurrido. Señaló que presuntamente utilizaron un bat de béisbol para atacarlo y que intentaron despojarlo de sus pertenencias; sin embargo, aseguró que no tenía nada que entregarles, por lo que, tras golpearlo, lo dejaron abandonado. La mañana de este martes, vecinos del sector lo observaron y, al percatarse de las lesiones y la presencia de sangre, realizaron el reporte al número de emergencias. Minutos después arribaron al lugar elementos policiales y una ambulancia.

Tras una valoración en el sitio, los paramédicos determinaron que era necesario su traslado al Hospital General, donde quedó bajo atención médica para recibir el tratamiento correspondiente. Elementos de las autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de la agresión y el presunto asalto.