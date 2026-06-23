Saltillo: hallan golpeado y ensangrentado a hombre; presuntamente fue asaltado

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    Saltillo: hallan golpeado y ensangrentado a hombre; presuntamente fue asaltado
    Tras una valoración médica en el lugar, los socorristas determinaron que el afectado requería ser trasladado al Hospital General para recibir atención especializada debido a las lesiones que presentaba. ULISES MARTÍNEZ

Fueron vecinos quienes reportaron la presencia del hombre lesionado, lo que permitió la rápida intervención de cuerpos de emergencia y autoridades

Un hombre de 45 años fue auxiliado por personal de la Cruz Roja luego de que se reportara que había sido golpeado y asaltado durante la noche del lunes en la colonia Asturias, en Saltillo.

La atención se brindó alrededor de las 07:30 horas sobre la calle Gijón, antes del cruce con Ampliación Nazario Ortiz Garza, donde los socorristas localizaron a Rigoberto Castillo con diversas lesiones, una de ellas sangrante, por lo que le brindaron atención inmediata.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tras-presuntas-presiones-a-su-familia-acusado-de-homicidio-se-entrega-en-saltillo-FP21592362
$!Elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer la agresión e identificar a los responsables.
Elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer la agresión e identificar a los responsables. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con el afectado, fue agredido por una o varias personas, ya que no recordaba con precisión lo ocurrido. Señaló que presuntamente utilizaron un bat de béisbol para atacarlo y que intentaron despojarlo de sus pertenencias; sin embargo, aseguró que no tenía nada que entregarles, por lo que, tras golpearlo, lo dejaron abandonado.

La mañana de este martes, vecinos del sector lo observaron y, al percatarse de las lesiones y la presencia de sangre, realizaron el reporte al número de emergencias. Minutos después arribaron al lugar elementos policiales y una ambulancia.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a Rigoberto Castillo, quien fue localizado con diversas lesiones en la colonia Asturias tras presuntamente haber sido víctima de una agresión y un intento de asalto durante la noche.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a Rigoberto Castillo, quien fue localizado con diversas lesiones en la colonia Asturias tras presuntamente haber sido víctima de una agresión y un intento de asalto durante la noche. ULISES MARTÍNEZ

Tras una valoración en el sitio, los paramédicos determinaron que era necesario su traslado al Hospital General, donde quedó bajo atención médica para recibir el tratamiento correspondiente.

Elementos de las autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de la agresión y el presunto asalto.

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