Detienen a sujeto con armas de uso exclusivo del ejército en la carretera Saltillo-Zacatecas

Saltillo
/ 9 octubre 2025
La detención estuvo a cargo de elementos de la Fiscalía General de la República

Un hombre fue detenido la mañana de este jueves sobre la carretera Saltillo-Zacatecas, a la altura del ejido Las Colonias, tras el aseguramiento de armas de fuego consideradas de uso exclusivo del Ejército.

La detención se llevó a cabo luego de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) interceptaran una camioneta Mitsubishi, en respuesta a una denuncia ciudadana que alertaba sobre la posible portación de armamento ilegal. El detenido, junto con el armamento asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad federal correspondiente para continuar con las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la cantidad ni las características de las armas decomisadas, con el fin de no entorpecer el curso de las indagatorias.

