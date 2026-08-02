Detienen en Arteaga a ‘fresero’ señalado por presunto acoso sexual

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Saltillo
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    Detienen en Arteaga a ‘fresero’ señalado por presunto acoso sexual
    El comerciante fue detenido por elementos de la Policía Municipal y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Según los primeros reportes, el comerciante habría aprovechado la afluencia de visitantes para tomar fotografías a mujeres sin su consentimiento

ARTEAGA, COAH.- Un vendedor de fresas que operaba en la Alameda de Arteaga fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de ser señalado por presuntamente tomar fotografías a mujeres sin su consentimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando un grupo de paseantes que transitaba por el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y la calle Enrique M. Garza sorprendió al comerciante utilizando su teléfono celular para captar imágenes.

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Según la versión de los afectados, al reclamarle por presuntamente haber fotografiado las partes íntimas de una de sus familiares, le exigieron que mostrara el contenido de su teléfono celular. Esto derivó en una discusión que estuvo a punto de llegar a los golpes.

La situación llamó la atención de otras personas que se encontraban en el lugar, quienes intervinieron y revisaron el dispositivo. De acuerdo con los presentes, en el teléfono fueron localizadas más fotografías de otras mujeres.

$!El puesto ambulante donde laboraba el comerciante permanecía instalado en la zona turística de la Alameda de Arteaga al momento de la intervención policial.
El puesto ambulante donde laboraba el comerciante permanecía instalado en la zona turística de la Alameda de Arteaga al momento de la intervención policial. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tanto el vendedor como su acompañante señalaron que no habían cometido ningún delito, al argumentar que en las imágenes no era posible identificar los rostros de las personas fotografiadas.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y realizaron la detención de Simón “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual.

$!El hombre fue trasladado ante las autoridades ministeriales, donde se determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.
El hombre fue trasladado ante las autoridades ministeriales, donde se determinará su situación jurídica conforme avance la investigación. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Será durante las próximas horas cuando las autoridades ministeriales determinen su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

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