Detienen en Nuevo León a integrantes de una banda que robaba cajas fuertes a negocios en Saltillo

Saltillo
/ 29 enero 2026
    Detienen en Nuevo León a integrantes de una banda que robaba cajas fuertes a negocios en Saltillo
    Tres personas con órdenes de aprehensión por robos a negocios en Saltillo fueron detenidas en distintos puntos de Monterrey durante operativos de vigilancia policial. Cortesía

Elementos de la Policía de Monterrey trasladaron a los tres detenidos a sus instalaciones tras identificarlos como presuntos integrantes de una banda

Tres personas que son investigadas por robos a cajas fuertes en negocios en Saltillo, Coahuila fueron detenidas en Monterrey.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal informó de la detención de los presuntos que cuentan con orden de aprehensión en el vecino estado.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a pareja tras persecución en Saltillo; eran buscados por robos con violencia en Coahuila y Nuevo León

Primero se registró la captura de Claudia Lizette “D”, de 39 años y Carlos Gaspar “R”, de 44 años. Los hechos ocurrieron en el cruce de Pablo González Garza (Fleteros) y La Barca, en la colonia Mitras Sur, ayer miércoles a las 14:10 horas.

Los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando detectaron un auto Mini Cooper, por lo que los oficiales se acercan y logran coparlos, ya que intentaban escapar.

Tras revisarlos encuentran que traían ocho bolsas con hierba verde con las características de la marihuana y dos envoltorios de una sustancia sólida parecida a la cocaína en piedra, así como 32 mil pesos en efectivo.

DETIENEN A HOMBRE EN EL CENTRO DE MONTERREY

Posteriormente, a las 21:05 horas fue detenido Manuel “L” de 60 años en el cruce de Aramberri e Ignacio L Vallarta, en el centro de la ciudad.

El hombre conducía una camioneta Ford Windstar con placas de circulación SBS-987-C, de manera sospechosa por lo que le piden que se detenga.

Al ejecutar una revisión le localizaron ocho envoltorios de una sustancia sólida parecida a la cocaína en piedra.

TE PUEDE INTERESAR: Registrar chips es la nueva modalidad de robo de identidad que puede llevar a prisión a inocentes

GRUPO DELICTIVO SE DEDICABA A ROBAR CAJAS FUERTES EN SALTILLO REALIZANDO DE BOQUETES EN LAS PAREDES

Durante las indagatorias, se estableció que los tres detenidos cuentan con las características de personas que se dedican a robar cajas fuertes en negocios de Saltillo, Coahuila a través de boquetes en la pared.

“Se informó que de acuerdo a las investigaciones, presuntamente también han participado en actividades ilícitas parecidas, en comercios de las colonias Obispado y Vista Hermosa”, precisó la autoridad.

Agregó que las indagatorias continúan para dar con el resto de la banda.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Temas


Detenciones
Narcomenudeo
Robos

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León
Saltillo

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

