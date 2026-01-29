$!Detienen en Nuevo León a integrantes de una banda que robaba cajas fuertes a negocios en Saltillo

Tres personas que son investigadas por robos a cajas fuertes en negocios en Saltillo, Coahuila fueron detenidas en Monterrey.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal informó de la detención de los presuntos que cuentan con orden de aprehensión en el vecino estado.

Primero se registró la captura de Claudia Lizette “D”, de 39 años y Carlos Gaspar “R”, de 44 años. Los hechos ocurrieron en el cruce de Pablo González Garza (Fleteros) y La Barca, en la colonia Mitras Sur, ayer miércoles a las 14:10 horas.

Los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando detectaron un auto Mini Cooper, por lo que los oficiales se acercan y logran coparlos, ya que intentaban escapar.