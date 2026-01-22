Detienen a pareja tras persecución en Saltillo; eran buscados por robos con violencia en Coahuila y Nuevo León

Luego de una persecución por calles de la ciudad y carreteras aledañas, elementos de la Policía Municipal de Saltillo, Policía Municipal de Arteaga, personal del GRS, PAR y de la AIC lograron la detención de dos personas señaladas por su presunta participación en diversos robos con violencia cometidos en Coahuila y Nuevo León.

La movilización se registró sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia 26 de Marzo, donde elementos de la Policía Municipal marcaron el alto a una pareja que viajaba con su hija en una camioneta Kia Sorento, sin placas de circulación.

