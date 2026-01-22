Detienen a pareja tras persecución en Saltillo; eran buscados por robos con violencia en Coahuila y Nuevo León
La menor que viajaba con la pareja detenida fue puesta bajo resguardo de la Pronnif, a fin de garantizar su protección mientras se realizan las investigaciones correspondientes
Luego de una persecución por calles de la ciudad y carreteras aledañas, elementos de la Policía Municipal de Saltillo, Policía Municipal de Arteaga, personal del GRS, PAR y de la AIC lograron la detención de dos personas señaladas por su presunta participación en diversos robos con violencia cometidos en Coahuila y Nuevo León.
La movilización se registró sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia 26 de Marzo, donde elementos de la Policía Municipal marcaron el alto a una pareja que viajaba con su hija en una camioneta Kia Sorento, sin placas de circulación.
Lo anterior debido a que el vehículo coincidía con las características de una unidad presuntamente involucrada en varios delitos, entre ellos el robo a la base de la ruta 5, al sur de la ciudad.
Al notar la presencia de los oficiales, el conductor aceleró la marcha e ingresó a la colonia 26 de Marzo, continuando su trayecto por distintas vialidades con la intención de evadir a las autoridades.
La persecución se extendió hasta la carretera libre a Zacatecas, pasando por la zona industrial, y concluyó a la altura del kilómetro 235 de la carretera a México, cerca del ejido Jagüey de Ferniza, donde finalmente se logró la detención.
El conductor y su esposa, señalada como su presunta cómplice, eran buscados por autoridades de Coahuila y Nuevo León por su posible responsabilidad en delitos como robo a negocio, robo en casetas y amenazas.
Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, mientras que la menor quedó bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia.