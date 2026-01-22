Detienen a pareja tras persecución en Saltillo; eran buscados por robos con violencia en Coahuila y Nuevo León

Saltillo
/ 22 enero 2026
    Elementos de distintas corporaciones participaron en la persecución que concluyó en la carretera a México, cerca del ejido Jagüey de Ferniza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La menor que viajaba con la pareja detenida fue puesta bajo resguardo de la Pronnif, a fin de garantizar su protección mientras se realizan las investigaciones correspondientes

Luego de una persecución por calles de la ciudad y carreteras aledañas, elementos de la Policía Municipal de Saltillo, Policía Municipal de Arteaga, personal del GRS, PAR y de la AIC lograron la detención de dos personas señaladas por su presunta participación en diversos robos con violencia cometidos en Coahuila y Nuevo León.

La movilización se registró sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia 26 de Marzo, donde elementos de la Policía Municipal marcaron el alto a una pareja que viajaba con su hija en una camioneta Kia Sorento, sin placas de circulación.

TE PUEDE INTERESAR: Discusión termina en agresión con pica hielo y block; mujer es trasladada al hospital en Saltillo

$!La camioneta Kia Sorento sin placas fue asegurada tras la detención de la pareja señalada por robos con violencia.
La camioneta Kia Sorento sin placas fue asegurada tras la detención de la pareja señalada por robos con violencia. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Lo anterior debido a que el vehículo coincidía con las características de una unidad presuntamente involucrada en varios delitos, entre ellos el robo a la base de la ruta 5, al sur de la ciudad.

Al notar la presencia de los oficiales, el conductor aceleró la marcha e ingresó a la colonia 26 de Marzo, continuando su trayecto por distintas vialidades con la intención de evadir a las autoridades.

$!Las personas detenidas eran buscadas por autoridades de Coahuila y Nuevo León por diversos delitos.
Las personas detenidas eran buscadas por autoridades de Coahuila y Nuevo León por diversos delitos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La persecución se extendió hasta la carretera libre a Zacatecas, pasando por la zona industrial, y concluyó a la altura del kilómetro 235 de la carretera a México, cerca del ejido Jagüey de Ferniza, donde finalmente se logró la detención.

El conductor y su esposa, señalada como su presunta cómplice, eran buscados por autoridades de Coahuila y Nuevo León por su posible responsabilidad en delitos como robo a negocio, robo en casetas y amenazas.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, mientras que la menor quedó bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia.

true

true

