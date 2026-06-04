Detienen en Nuevo León a joven buscado por homicidio cometido en Torreón

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León, adscritos a la Fiscalía Especializada Antisecuestros, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un joven de 20 años de edad, identificado como Derek “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja y alevosía.

La detención se llevó a cabo el pasado 2 de junio de 2026 en el Parque Industrial Monterrey, ubicado en el municipio de Ciénaga de Flores, como resultado de un operativo realizado en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el mandato judicial fue ejecutado en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por autoridades coahuilenses, quienes lo señalan como presunto responsable de un homicidio ocurrido en la ciudad de Torreón.

Las investigaciones establecen que los hechos por los que se le acusa ocurrieron el 5 de agosto de 2025 en un domicilio localizado en el Callejón Segundo de la colonia Nuevo México, en Torreón, Coahuila. Derivado de las indagatorias realizadas por las autoridades ministeriales, un juez autorizó la orden de captura en su contra por el delito de homicidio calificado con ventaja y alevosía.