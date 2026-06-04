Detienen en Nuevo León a joven buscado por homicidio cometido en Torreón

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Saltillo
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    Detienen en Nuevo León a joven buscado por homicidio cometido en Torreón
    El delito fue cometido en el año 2025

El operativo fue realizado por autoridades de ambos estados

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León, adscritos a la Fiscalía Especializada Antisecuestros, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un joven de 20 años de edad, identificado como Derek “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja y alevosía.

La detención se llevó a cabo el pasado 2 de junio de 2026 en el Parque Industrial Monterrey, ubicado en el municipio de Ciénaga de Flores, como resultado de un operativo realizado en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el mandato judicial fue ejecutado en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por autoridades coahuilenses, quienes lo señalan como presunto responsable de un homicidio ocurrido en la ciudad de Torreón.

Las investigaciones establecen que los hechos por los que se le acusa ocurrieron el 5 de agosto de 2025 en un domicilio localizado en el Callejón Segundo de la colonia Nuevo México, en Torreón, Coahuila. Derivado de las indagatorias realizadas por las autoridades ministeriales, un juez autorizó la orden de captura en su contra por el delito de homicidio calificado con ventaja y alevosía.

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Tras su localización y captura en territorio neoleonés, Derek “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes para ser trasladado y presentado ante la autoridad judicial que lo requiere en el estado de Coahuila, donde continuará el proceso legal en su contra.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León destacó que la detención fue posible gracias a la coordinación interinstitucional entre ambas entidades, lo que permitió ubicar al presunto responsable y dar cumplimiento al mandato judicial.

Las autoridades señalaron que el detenido será considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente.

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